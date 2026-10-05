„Să te dai cu trotineta la 60 la oră printre mașini, doar cu o cască de bicicletă, atunci ești mafiot” | Tudor Chirilă, despre trotinetele electrice deblocate

Actorul Tudor Chirilă a reacționat public la fenomenul trotinetelor electrice private care ating viteze mult peste limita legală, într-o postare în care descrie lipsa de reglementare, riscurile pentru copii și pentru pietoni.

Aflat într-un magazin de biciclete, artistul a discutat cu un specialist despre bicicletele electrice. Când discuția a ajuns la limitarea lor la 25 km/h, Chirilă a spus că i se pare un lucru bun și s-a întrebat de ce trotinetele private nu sunt limitate la fel.

Răspunsul a fost tranșant: nimic din ce vine din China nu este limitat și că nici măcar nu există legislație în acest sens. Bicicletele electrice care depășesc 25 km/h ar avea nevoie de plăcuță, dar trotinetele nu se află sub nicio legislație.

Căști făcute pentru alte viteze

Specialistul i-ar fi spus că tot mai mulți copii își cumpără căști de protecție „full face”.

Acestea sunt însă proiectate pentru maximum 30 km/h sau pentru downhill, nu pentru trotinete care pot ajunge la 100 km/h.

Chirilă spune că vede zilnic copii și adulți circulând cu cel puțin 50 km/h pe trotuare sau pe străzi, „de-ți îngheață mintea când doar te gândești la ce s-ar putea întâmpla”. „Și s-a întâmplat”, adaugă el.

Simulatorul și chirurgul

Pentru a ilustra forța unui impact, artistul amintește de cursul de șofat defensiv de la Academia Titi Aur, unde participanții pot simula o coliziune la 15 km/h, fără frânare.

„Simți cum se mișcă stomacul și ficatul în tine”, descrie el experiența. Un impact la 30 km/h, cu un corp neprotejat nici măcar de o caroserie, este în opinia lui devastator.

Chirilă povestește că a discutat și cu un prieten chirurg de chirurgie buco-maxilo-facială de la urgență. Acesta i-ar fi spus că accidentele de trotinetă sunt greu de privit și greu de operat.

Pacienții ajung cu fracturi ale oaselor feței, ale nasului și ale mandibulei, „mai rău ca la MMA”.

Copii fără cască, în drum spre școală

Artistul spune că a văzut părinți care își duc copiii la școală pe trotinetă, fără cască: „un adult la patruzeci de ani cu un copil de opt ani fără cască, fără minimum gând că dacă pierde controlul copilul ăla e praf”.

Pentru el, este un risc inutil, un fel de păcănele jucate cu viața sau cu integritatea fizică proprie și a copilului.

Chirilă recunoaște că adolescența înseamnă adesea nesăbuință și amintește de copilăria din comunism, pe care o compară cu un „Survivor Show”.

Spune însă că aceasta nu justifică acceptarea în cunoștință de cauză a unor asemenea riscuri azi. Pune totodată în discuție situația părintelui care scoate un copil la plimbare pe trotuar și pe care o trotinetă îl poate răni grav.

O trotinetă care nu mai e „trotinetă” în lege

În completarea postării, artistul citează Codul rutier. Art. 6 pct. 10¹ definește trotineta electrică drept vehicul cu două sau trei roți, cu ghidon și motor electric, pentru o singură persoană, cu viteza maximă constructivă mai mare de 6 km/h, dar de cel mult 25 km/h. Art. 70 alin. (5) interzice transportul pasagerilor pe trotinete electrice.

Chirilă subliniază „absurditatea” situației: o trotinetă construită sau deblocată pentru 40, 50 sau 70 km/h nu mai intră în categoria juridică de „trotinetă electrică” din Codul rutier și rămâne, practic, în afara oricărei reglementări.

Comparația cu schiul și kitesurfingul

Artistul, care practică schiul și kitesurfingul, notează că instructorii responsabili încep orice curs cu regulile de siguranță.

Diferența, spune el, este că aceste sporturi se desfășoară în locuri și în condiții care limitează, deși nu în totalitate, victimele colaterale fără legătură cu activitatea respectivă.

Pe pârtie nu dai peste copii de cinci ani ieșiți la plimbare cu părinții și nici peste bătrâni sau oameni care își văd pur și simplu de drum.

„Poți s-o arzi extrem fără să îi omori pe alții și să fii și tu în siguranță.”