Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va convoca, săptămâna viitoare, un grup de lucru cu experți pentru a analiza legislația privind comercializarea țigărilor electronice și pentru a stabili măsuri de eficientizare a controalelor.

„Vom analiza ce trebuie clarificat în legislație și cum putem face controalele mai eficiente. Vom discuta despre verificarea vârstei la vânzare, testarea produselor cu etichete incomplete și retragerea de la vânzare. Vreau să stabilim clar cine verifică și cine intervine atunci când regulile sunt încălcate”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

Oficialul atrage atenția asupra aromelor dulci și ambalajelor colorate, care pot face aceste dispozitive atractive pentru copii, dar și asupra riscurilor asociate nicotinei și altor substanțe inhalate.

„În ultima perioadă, mulți părinți mi-au scris îngrijorați de cât de ușor ajung aceste dispozitive la copii în școli. Aromele dulci și ambalajele colorate le fac atrăgătoare pentru cei mici, iar nicotina poate da dependență. Aerosolii pe care îi inhalează pot conține și alte substanțe nocive, care nu sunt inscripționate!”, adaugă ministrul.

Rogobete: „Vreau să intervenim cât mai repede”

În postarea sa, Rogobete menționează cercetări din Anglia, unde au fost identificate substanțe psihoactive, inclusiv canabinoizi sintetici, în unele vape-uri confiscate în școli. Au fost documentate și cazuri de adolescenți ajunși la spital după utilizarea unor produse care conțineau astfel de substanțe.

Vânzarea țigărilor electronice către minori este deja interzisă în România, iar legislația prevede informațiile care trebuie înscrise pe ambalaj. Ministrul vrea să clarifice cine verifică respectarea regulilor și cine intervine în cazul încălcărilor.

„Vreau să intervenim cât mai repede, astfel încât aceste produse să fie scoase de la vânzare, iar interdicția de a vinde țigări electronice minorilor să fie respectată peste tot”, a adăugat Rogobete.