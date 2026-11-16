Alexandru Rogobete își cere scuze pacienților oncologici: „Abordarea mea birocratică a putut părea lipsită de empatie”

„Le cer scuze pacienților oncologici care, pe lângă diagnosticul și tratamentele dificile prin care trec, sunt puși în situația de a se îngrijora și pentru disponibilitatea medicamentelor prescrise. Îmi dau seama că abordarea mea birocratică cu privire la stocurile unui medicament a putut părea lipsită de empatie. Nu aceasta a fost intenția mea, nici pe departe”, a scris luni după-amiaza pe Facebook Alexandru Rogobete.

El adaugă că a susținut mereu accesul oamenilor la medicamente și la servicii medicale și a luat măsuri concrete pentru a-i sprijini: „Dar înțeleg că acest lucru nu înlătură îngrijorarea celor care nu își găsesc tratamentul în farmacii. Nu este o îngrijorare absurdă, este rezultatul unei distribuții neuniforme a medicamentelor disponibile”.

Redistribuirea stocurilor

Ministrul Sănătății dă exemplul zonei București-Ilfov, unde, spune el, cifrele oficiale arată că 430 de farmacii au la raft medicamentele pe bază de pregabalină, inclusiv Lyirica 75 mg/150 mg/300 mg, și că, la nivel național, 3.367 de farmacii au la raft aceste medicamente.

Rogobete spune că a convocat o întâlnire cu reprezentanții Asociației Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR), ai Asociației Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR), ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), pentru a analiza disponibilitatea medicamentului Lyrica și a variantelor generice care conțin aceeași substanță activă: pregabalina.

În urma întâlnirii, ministrul Sănătății a dispus identificarea farmaciilor în care tratamentul este disponibil și redistribuirea stocurilor către farmaciile în care acesta lipsește, pentru a asigura o disponibilitate cât mai uniformă.

„Așa cum am spus și ieri, existența stocurilor în depozite nu înseamnă că medicamentul se găsește în fiecare farmacie. Distribuția neuniformă este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm”, a transmis Rogobete.

Sumplimentare cu peste 77.000 de cutii

El a mai semnat un ordin de ministru pentru a facilita suplimentarea stocurilor farmaciilor, în perioada următoare, cu peste 77.000 de cutii de medicamente care conțin pregabalină, ceea ce înseamnă peste 2,5 milioane de capsule.

„Vreau să clarific și un aspect important: notificările de discontinuitate a producției publicate pe pagina ANMDMR nu înseamnă automat că un medicament nu se mai găsește pe piață. Înțeleg însă că, pentru un pacient care își caută tratamentul, această explicație nu este suficientă. Ceea ce contează este să îl poată obține la timp. Nu am susținut niciodată că avem de toate și că toate problemele din sistemul de sănătate sunt rezolvate. Am vorbit deschis despre disfuncționalități, iar responsabilitatea mea este să iau măsuri pentru rezolvarea lor. În această situație, pacienții au nevoie de răspunsuri clare și de soluții concrete”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Declarații anterioare

Anterior, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a susținut că nu există o penurie de medicamente oncologice de tip Lyrica. Lipsa din farmacii a medicamentului a fost semnalată în spațiul public. Mesajul a fost transmis duminică.

„Pentru corecta informare a opiniei publice, în urma informațiilor apărute în spațiul public privind presupusa dispariție a medicamentului Lyrica și a alternativelor sale generice, prezint situația reală a stocurilor existente în România. Conform datelor raportate la 13 noiembrie 2026, la nivel național există: 922.627 de unități de medicamente care conțin pregabalină, în stocurile distribuitorilor.

1.429.818 unități în farmaciile comunitare. În total, 2.352.445 de unități, atât din medicamentul original Lyrica, cât și din variantele sale generice. Mai exact, doar pentru medicamentul Lyrica, în concentrațiile de 75 mg, 150 mg și 300 mg, există 645.834 de unități în stocurile distribuitorilor și ale farmaciilor comunitare. Aceste cifre demonstrează clar că informația potrivit căreia Lyrica și medicamentele generice cu aceeași substanță activă au dispărut de pe piața din România este neadevărată”, a scris ministrul Sănătății pe Facebook.