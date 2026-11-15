Rogobete anunță o platformă online pentru posturile vacante din spitale. Ministrul ia în calcul eliminarea posturilor de la examenul de rezidențiat

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că ministerul pregătește o platformă digitală prin care medicii vor putea vedea toate posturile vacante din spitalele din țară, alături de calendarul concursurilor de angajare.

Totodată, acesta a spus că ia în calcul ca acesta să fie ultimul an în care se scot posturi la concurs în cadrul examenului de rezidențiat.

Potrivit ministrului, experiența ultimilor ani arată că multe dintre aceste posturi nu sunt ocupate sau că medicii care le aleg nu se mai întorc în spitalele respective după terminarea pregătirii.

Alexandru Rogobete a precizat că, dintre candidați, 7.180 sunt înscriși la medicină generală, 1.855 la medicină dentară și 934 la farmacie.

Platformă online pentru toate posturile vacante din spitale

Întrebat despre numărul redus de posturi scoase la concurs în spitale, în condițiile în care mai multe unități medicale se confruntă cu lipsa medicilor, ministrul Sănătății a anunțat că a cerut o analiză privind cele 7.000 de posturi deblocate în luna iunie.

Ministerul vrea să afle câte dintre acestea au fost scoase efectiv la concurs, câte au fost ocupate și în ce unități medicale au ajuns noii angajați.

„Așa cum bine cunoașteți, eu nu am nicio problemă de a spune adevărul, indiferent cât de urât sună. Există o practică, în anumite specialități, în anumite spitale, nu este generalizată, dar se întâmplă: anunțul de concurs se pune pe ușa din dos, din cabinetul șefului de secție, astfel încât să vadă doar cine trebuie că există un concurs acolo”, a afirmat ministrul.

Pentru a limita astfel de situații, Ministerul Sănătății lucrează, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și alte instituții, la o platformă digitală care va fi disponibilă pe site-ul ministerului.

Prin intermediul acesteia, medicii vor avea posibilitatea să consulte în timp real informații despre posturile vacante, specialitățile pentru care se organizează concursuri, spitalele care fac angajări și calendarul acestora.

„Vom dezvolta o platformă digitală pe pagina Ministerului Sănătății, în care, în timp real, se va vedea numărul de posturi care urmează, care sunt scoase la concurs sau urmează să fie scoase la concurs, cu un calendar foarte clar, pe ce specialități și în ce localități. Vă dau un exemplu: dacă cineva dorește să candideze la un concurs pentru un post de anestezie și terapie intensivă, va putea intra pe platformă, selectează anestezie și terapie intensivă și o să apară toate locurile și spitalele din țara asta unde există posturi vacante și când urmează ele să fie scoase la concurs”, a explicat Alexandru Rogobete.

Potrivit ministrului, platforma ar putea deveni funcțională la începutul anului viitor.

Rogobete ia în calcul eliminarea posturilor de la rezidențiat

O altă schimbare pe care ministrul Sănătății o analizează se referă la modul în care sunt scoase la concurs posturile în cadrul examenului de rezidențiat.

Alexandru Rogobete a spus că ia în calcul ca actuala ediție să fie ultima în care candidații pot alege un post încă de la începutul pregătirii.

„Dacă vorbim de posturile la rezidențiat, mă gândesc serios să fie ultimul an când la rezidențiat scoatem posturi. Experiența ultimilor patru-cinci ani ne arată că aceste posturi, pe de o parte, nu se ocupă, pe de altă parte, și dacă se ocupă, în scurt timp își modifică specialitatea sau, a treia variantă, după patru-cinci ani de rezidențiat, nu se mai întorc la post”, a declarat Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, alegerea unei specialități încă de la începutul pregătirii poate deveni o problemă pentru unii medici, care descoperă după primul an că domeniul respectiv nu li se potrivește, dorind să schimbe specialitatea.

„Vă dau un exemplu: alege post de chirurgie și își dă seama după un an că nu-i place chirurgia și vrea altceva. Și atunci se complică foarte mult lucrurile. Nu văd sensul unui post la început de rezidențiat, pentru că după terminarea rezidențiatului încep să se contureze abilitățile din specialitatea respectivă și atunci fiecare poate să își găsească mai ușor locul, în funcție de cum evoluează pregătirea de rezidențiat”, a mai spus ministrul.