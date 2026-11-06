Rogobete, despre medicii rezidenți: „Nu sunt anexa medicului primar și nici apendicul profesorului”. Gărzile, plătite din anul I

Mesajul vine odată cu o promisiune concretă pentru medicii rezidenți: plata tuturor gărzilor, indiferent de anul de pregătire.

„Principalul obiectiv este includerea rezidenților, indiferent de anul de studiu, la plata gărzilor. Cred că vom reuși acest lucru până la finalul acestui an”, a declarat ministrul într-un videoclip publicat vineri seară.

Întâlnirea a avut loc la Ministerul Sănătății, cu Societatea Medicilor Rezidenți din România și cu prof. dr. Cătălina Poiană. Tinerii medici au prezentat o listă de probleme cu care se confruntă în timpul rezidențiatului, pentru care autoritățile au căutat împreună cu ei soluții.

Gărzi neplătite în primii ani

În prezent, rezidenții din anii I, II și III nu sunt plătiți pentru gărzi.

Ministrul anunțase săptămâna aceasta că lucrează la un sistem în care tariful gărzii crește progresiv după a doua gardă din lună, cu un impact bugetar estimat la aproximativ jumătate de miliard de lei pe an.

„Vestea bună este că se dorește, în sfârșit, plata tuturor gărzilor medicilor rezidenți, începând din anul întâi”, au transmis reprezentanții tinerilor medici.

Echivalări mai rapide și examene schimbate

Ministerul a decis să schimbe complet comisiile la care așteptarea pentru recunoașterea și echivalarea studiilor depășește 30 de zile. Se are în vedere și modificarea metodologiei examenelor de specialitate.

„Medicii rezidenți nu sunt anexa medicului primar și nici apendicul profesorului. Susțin mult tânăra generație și vă asigur că, împreună, cu dialog, cu echilibru, o să fie bine”, a încheiat ministrul.