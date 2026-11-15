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VIDEO | Ambasadorul Indoneziei vrea să-l ducă pe Patriarhul Daniel în țara cu cea mai mare populație musulmană din lume

Ce legătură există între România și o țară aflată la mii de kilometri distanță, cu peste 280 de milioane de locuitori? Ambasadorul Indoneziei, Meidyatama Suryodiningrat, este invitatul celui mai recent Ping-Pong Interview Mediafax, în care vorbește despre asemănările dintre cele două popoare, oportunitățile de afaceri, diversitatea religioasă a țării sale și câteva experiențe pe care și-ar dori să le trăiască în România. Printre răspunsurile sale se află și o invitație cu totul neașteptată pentru Patriarhul Daniel.
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Meidyatama Suryodiningrat, cunoscut de prieteni drept Dimas, este ambasadorul Indoneziei în România, fiind acreditat și în Republica Moldova. Înainte de a intra în diplomație, a avut o carieră de peste 18 ani în jurnalism, a condus timp de șase ani publicația The Jakarta Post și, ulterior, agenția națională de presă ANTARA. A absolvit științe politice și istorie la Carleton University din Canada, a urmat studii postuniversitare la Dalhousie University și a fost cercetător la Harvard University. Din 2023 reprezintă Indonezia la București.

O piață uriașă

Cu 280 de milioane de locuitori, Indonezia este mult mai mult decât o destinație turistică. Ambasadorul atrage atenția asupra potențialului economic al țării sale și asupra resurselor care o plasează printre actorii importanți ai pieței mondiale, în special nichelul și cauciucul, indispensabile pentru numeroase industrii. În opinia sa, companiile românești au în față o piață cu oportunități numeroase, iar dezvoltarea colaborării economice ar putea aduce beneficii ambelor state.

Un mesaj despre religie

Deși Indonezia are cea mai mare populație musulmană din lume, nu este un stat islamic, iar ambasadorul își dorește ca românii să înțeleagă mai bine această realitate. Un exemplu pe care îl oferă este diversitatea sărbătorilor celebrate în țară, de la Crăciun și Paște până la cele hinduse, budiste și chinezești. Tocmai de aceea, dacă ar putea lua o personalitate română într-o vizită în Indonezia, alegerea sa ar fi Patriarhul Daniel, căruia i-ar propune un dialog interreligios și ocazia de a descoperi felul în care comunități cu credințe diferite conviețuiesc.

Cultura, un alt pod între România și Indonezia

Pe lângă activitatea diplomatică și promovarea relațiilor economice, Ambasada Indoneziei la București se implică și în organizarea unor evenimente menite să aducă publicul român mai aproape de tradițiile și cultura arhipelagului asiatic. Printre inițiative se numără evenimente dedicate artei tradiționale batik, tehnică indoneziană de decorare a textilelor, dar și festivaluri în cadrul cărora vizitatorii pot descoperi dansuri, muzică, gastronomie și obiecte artizanale. Astfel de întâlniri oferă ocazia unei experiențe directe cu diversitatea culturală a Indoneziei și contribuie la consolidarea legăturilor dintre cele două țări.

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