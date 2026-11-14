Prima pagină » Politic » Lidia Vadim (deputat AUR), despre Forum Europa: Un eveniment de răsunet, foarte important pentru România

Lidia Vadim (deputat AUR), despre Forum Europa: Un eveniment de răsunet, foarte important pentru România

Deputata Alianței pentru Unirea Românilor, Lidia Vadim Tudor, a declarat, sâmbătă, că Forum Europa, evenimentul organizat de formațiune la Palatul Parlamentului este „foarte important”, prin promovarea dialogului european. Înainte de începerea conferinței „Regina Maria a României – Puterea femeilor care fac istorie”, deputata a vorbit despre importanța promovării imaginii Reginei Maria.
Gianina Șerban, la Forum Europa:„Europa este a noastră, Europa este a națiunilor”
Gianina Șerban, la Forum Europa:„Europa este a noastră, Europa este a națiunilor”
Ramona-Ioana Bruynseels, la Forum Europa: „Femeile trebuie să fie parte din istorie”
Ramona-Ioana Bruynseels, la Forum Europa: „Femeile trebuie să fie parte din istorie”
”Împăratul lumii interlope”, Petre Geamănu, arestat pentru braconaj! Puști cu lunetă, peste 800 de cartușe și 20 kg de muniție, precum și 10 câini antrenați special, găsiți pe proprietatea lui
”Împăratul lumii interlope”, Petre Geamănu, arestat pentru braconaj! Puști cu lunetă, peste 800 de cartușe și 20 kg de muniție, precum și 10 câini antrenați special, găsiți pe proprietatea lui
George Simion, la mitingul pentru Călin Georgescu: „Noi nu ne dezicem de poporul român”. Liderul AUR acuză instituțiile statului
George Simion, la mitingul pentru Călin Georgescu: „Noi nu ne dezicem de poporul român”. Liderul AUR acuză instituțiile statului
Prima zi de protest organizat de AUR pentru Călin Georgescu a ajuns la final. Manifestațiile vor fi reluate duminică. Restricțiile de circulație au fost ridicate. Discursul lui George Simion
Prima zi de protest organizat de AUR pentru Călin Georgescu a ajuns la final. Manifestațiile vor fi reluate duminică. Restricțiile de circulație au fost ridicate. Discursul lui George Simion
Oana ZvobodăRadu Mocanu
14 nov. 2026, 19:35, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Deputata AUR, Lidia Vadim Tudor, a vorbit cu reporterul Mediafax despre importanța și impactul evenimentului Forum Europa, organizat de partid la Palatul Parlamentului, subliniind necesitatea dialogului cu partenerii europeni. Deputata a calificat gala de deschidere drept un „eveniment de răsunet”.

„Este foarte important. Este important pentru că avem și noi ocazia de a analiza și de a vedea viziunea pe care o au politicieni și oameni de seamă din peste 55 de țări despre țara noastră și despre ceea ce se întâmplă cu parcursul european până la urmă al țării noastre. Și pe de altă parte avem ocazia de a dezbate teme importante de pe agenda europeană”, a spus Lidia Vadim Tudor.

29 octombrie a devenit oficial, anul acesta, „Ziua Reginei Maria”, printr-un proiect inițiat de AUR. Înainte de începerea conferinței „Regina Maria a României – Puterea femeilor care fac istorie”, deputata a spus că evenimentul reprezintă un moment de omagiere a tuturor femeilor înscrise în partid.

„Este un eveniment prin care sărbătorim 100 de ani de la turneul american al Reginei Maria. Noi ca partid avem deja o lege prin care instituim ziua reginei Maria și am organizat de-a lungul timpului numeroase evenimente prin care am celebrat-o pe Regină. Și în seara aceasta, de ce nu, o sărbătorim și cu această ocazie și de asemenea pe toate femeile din partidul nostru pentru că vor fi prezente peste 800 de doamne de la noi din partid”, a spus deputata.

Eveniment de trei zile la Palatul Parlamentului

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) organizează, în perioada 13-15 noiembrie, la Palatul Parlamentului din București, Forum Europa – „Viziune, Identitate, Educație”, o reuniune internațională dedicată apărării suveranității naționale, identității europene și dreptului popoarelor de a-și decide singure viitorul.

Evenimentul aduce împreună lideri politici, parlamentari, europarlamentari, diplomați și reprezentanți ai mișcărilor conservatoare și suveraniste din Europa și din întreaga lume.

Timp de trei zile, Bucureștiul găzduiește conferințe, dezbateri și întâlniri internaționale la care sunt așteptate câteva mii de persoane și peste 200 de invitați din străinătate. Forum Europa oferă un cadru de dialog și cooperare între reprezentanții formațiunilor politice care susțin o Europă a națiunilor libere, în care suveranitatea statelor, identitatea națională și voința cetățenilor reprezintă principii fundamentale.

Recomandarea video

„Dacă mai are roți, dacă mai are oglinzi, dacă are cheia în contact” / Cel mai stupid spor găsit la STB
G4Media
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
GSP.ro
Primele imagini de la nunta fiicei lui Ilie Bolojan. Mirii s-au cununat la primărie. Cum arată ținutele nuntașilor
Gandul
Nuntă cu fast în familia lui Ilie Bolojan! Unde are loc evenimentul și cine sunt nașii fiicei sale
Cancan
Țiriac a inaugurat cu fast noua arenă de 7.5 milioane de euro de la Otopeni, sub ochii lui David Popovici și ai altor campioni români: „Asta mă face fericit”
Prosport
Parinoush Saniee, vocea literară pe care regimul de la Teheran încearcă de 18 ani s-o reducă la tăcere: „Dacă vrei o schimbare reală, trebuie să pornești de la femei”
Libertatea
Ceaiul de vâsc: remediul din bătrâni pentru tensiune care poate deveni toxic
CSID
SUV coreean cu motor diesel de 2,2 litri și tracțiune 4x4. Mașina care ține cu portofelul
Promotor