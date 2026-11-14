Lidia Vadim (deputat AUR), despre Forum Europa: Un eveniment de răsunet, foarte important pentru România

Deputata AUR, Lidia Vadim Tudor, a vorbit cu reporterul Mediafax despre importanța și impactul evenimentului Forum Europa, organizat de partid la Palatul Parlamentului, subliniind necesitatea dialogului cu partenerii europeni. Deputata a calificat gala de deschidere drept un „eveniment de răsunet”.

„Este foarte important. Este important pentru că avem și noi ocazia de a analiza și de a vedea viziunea pe care o au politicieni și oameni de seamă din peste 55 de țări despre țara noastră și despre ceea ce se întâmplă cu parcursul european până la urmă al țării noastre. Și pe de altă parte avem ocazia de a dezbate teme importante de pe agenda europeană”, a spus Lidia Vadim Tudor.

29 octombrie a devenit oficial, anul acesta, „Ziua Reginei Maria”, printr-un proiect inițiat de AUR. Înainte de începerea conferinței „Regina Maria a României – Puterea femeilor care fac istorie”, deputata a spus că evenimentul reprezintă un moment de omagiere a tuturor femeilor înscrise în partid.

„Este un eveniment prin care sărbătorim 100 de ani de la turneul american al Reginei Maria. Noi ca partid avem deja o lege prin care instituim ziua reginei Maria și am organizat de-a lungul timpului numeroase evenimente prin care am celebrat-o pe Regină. Și în seara aceasta, de ce nu, o sărbătorim și cu această ocazie și de asemenea pe toate femeile din partidul nostru pentru că vor fi prezente peste 800 de doamne de la noi din partid”, a spus deputata.

Eveniment de trei zile la Palatul Parlamentului

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) organizează, în perioada 13-15 noiembrie, la Palatul Parlamentului din București, Forum Europa – „Viziune, Identitate, Educație”, o reuniune internațională dedicată apărării suveranității naționale, identității europene și dreptului popoarelor de a-și decide singure viitorul.

Evenimentul aduce împreună lideri politici, parlamentari, europarlamentari, diplomați și reprezentanți ai mișcărilor conservatoare și suveraniste din Europa și din întreaga lume.

Timp de trei zile, Bucureștiul găzduiește conferințe, dezbateri și întâlniri internaționale la care sunt așteptate câteva mii de persoane și peste 200 de invitați din străinătate. Forum Europa oferă un cadru de dialog și cooperare între reprezentanții formațiunilor politice care susțin o Europă a națiunilor libere, în care suveranitatea statelor, identitatea națională și voința cetățenilor reprezintă principii fundamentale.