Gheorghe Piperea, la Forumul Europa: Uniunea Europeană trebuie reformată din temelii

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a declarat vineri seara, într-un interviu pentru MEDIAFAX, că Uniunea Europeană trebuie reformată din temelii și că tratatele europene ar trebui rescrise integral.

Prezent la Forumul Europa – „Viziune, Identitate, Educație”, desfășurat la Palatul Parlamentului, Gheorghe Piperea a spus, în cadrul interviului pentru reporterul MEDIAFAX, că identitatea națională reprezintă fundamentul identității europene și a respins ideea că românii sau cetățenii altor state membre ar trebui să se definească drept pro-europeni.

„Înainte de a fi europeni, suntem români, polonezi, germani, francezi, și pentru că suntem români, polonezi, germani, francezi, suntem europeni. De fiecare dată când se pune această problemă, mai ales de către auto-intitulații radical pro-europeni, mie îmi stârnește oarecum râsul pentru că a fi pro-european înseamnă să fii cumva dintr-un stat terță și să vrei cumva să adopți regulile și idealurile și principiile Uniunii Europene. Noi nu suntem pro-europeni, noi suntem europeni. Dacă este vorba de a fi pro ceva, atunci da, suntem pentru valorile Uniunii Europene (…) Este vorba despre familie, este vorba despre națiune, este vorba despre credință și mai ales este vorba despre libertate”, a spus Piperea.

Europarlamentarul AUR a criticat ceea ce a numit o mișcare federalistă europeană, despre care susține că ar contrazice fundamentele Uniunii Europene, construite pe cooperarea dintre statele naționale.

„Ce se discută aici este oarecum în oglindă față de un curent care este extrem de periculos. (…) Este vorba despre mișcarea federalistă europeană și care contrazice fundamentele Uniunii Europene. Uniunea Europeană a fost dintotdeauna și va rămâne întotdeauna o alianță între națiuni. Este vorba despre o alianță între guverne. Comisia Europeană și-a luat step by step niște atribuții pe care nu le avea inițial. În loc să fie un fel de secretariat tehnic al guvernelor naționale, s-a transformat cumva într-un supraguvern și acest lucru este grav”, a spus Piperea.

Europarlamentul a susținut, în interviul pentru reporterul MEDIAFAX, că europenii nu își doresc transformarea Uniunii într-un stat federal și a criticat finanțarea din bani publici a organizațiilor și persoanelor care promovează federalismul european.

„Este greșit din punctul de vedere al intenției fondatorilor Uniunii Europene. Dacă întrebi europenii în proporție de aproape 70%, vor spune că ei nu sunt pentru un stat federal european. Sunt pentru Uniunea Europeană, pentru menținerea Uniunii Europeane, pentru că e un ideal. Pur și simplu, e un ideal pentru toată lumea Uniunea Europeană, cu toate valorile acelea bune pe care se fondează, dar nu pentru o federație. De exemplu, acest domn, Guy Verhofstadt, este anchetat de o deturnare de fonduri urâtă de tot de pe vremea când era șeful ALDE. A luat banii de la internii acelui grup și i-a folosit în alte scopuri”, a spus Piperea.

Piperea: UE alunecă spre „schmitism”

În interviul pentru MEDIAFAX, Piperea a atras atenția asupra unei tendințe de alunecare a Uniunii Europene spre „schmitism”, concept asociat cu juristul german Carl Schmitt, despre care Piperea a afirmat că a fost unul dintre principalii ideologi juridici ai fascismului.

Potrivit europarlamentarului, această abordare presupune că, în perioade de criză, decizia politică ajunge să prevaleze asupra legii și justiției, dând exemple situația din Polonia și anularea alegerilor prezidențiale din România din 2024.

Referindu-se la scrutinul din noiembrie 2024, Piperea a susținut că anularea votului a reprezentat o încălcare gravă a principiilor democratice.

„9,5 milioane de voturi au fost anulate pentru motivul că sistemul a considerat că este periculos pentru democrație să fie lăsat să conducă această țară cel care a ieșit conform voinței populare”, a declarat Gheorghe Piperea, subliniind că nu au fost încă probate ingerințele rusești.

La finalul interviului, europarlamentarul AUR a cerut o reformă radicală a Uniunii Europene și rescrierea tratatelor, pentru revenirea la ceea ce a descris drept modelul inițial al construcției europene.