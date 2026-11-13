Prima pagină » Politic » Rogobete promite să deblocheze angajările din Sănătate, din 2027: „Să putem debloca încă câteva mii de posturi”

Rogobete promite să deblocheze angajările din Sănătate, din 2027: „Să putem debloca încă câteva mii de posturi”

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat că va debloca posturi din Sănătate, începând cu 1 ianuarie 2027. Oficialul a mai dezvăluit că angajările vor fi de ordinul miilor.
Gheorghe Piperea, la Forumul Europa: Uniunea Europeană trebuie reformată din temelii
Gheorghe Piperea, la Forumul Europa: Uniunea Europeană trebuie reformată din temelii
Dan Dungaciu, la Forumul Europa: O Europă federală impusă riscă să repete greșelile unor foste imperii
Dan Dungaciu, la Forumul Europa: O Europă federală impusă riscă să repete greșelile unor foste imperii
Nemulțumiri în UDMR privind reforma teritorială. Csoma Botond: Votăm moțiune de cenzură dacă Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pentru reformă
Nemulțumiri în UDMR privind reforma teritorială. Csoma Botond: Votăm moțiune de cenzură dacă Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pentru reformă
Cum se pot îmbina sistemul educațional din România și Inteligența Artificială. Nicușor Dan prezintă concluziile discuțiilor cu europenii
Cum se pot îmbina sistemul educațional din România și Inteligența Artificială. Nicușor Dan prezintă concluziile discuțiilor cu europenii
Nicușor Dan, despre negocierile pentru pacea din Ucraina: Europa trebuie să participe la discuții, dar fără schimbarea arhitecturii de securitate
Nicușor Dan, despre negocierile pentru pacea din Ucraina: Europa trebuie să participe la discuții, dar fără schimbarea arhitecturii de securitate
Coralia Frigea
13 nov. 2026, 22:13, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministrul Sănătății a spus vineri că una din prioritățile instituției este deblocarea angajărilor. Alexandru Rogobete a dat și un termen: de anul viitor.

Am cerut deja spitalelor să îmi trimită necesarul de resursă umană pentru ca anul viitor, de la începutul anului, să putem debloca încă câteva mii de posturi, astfel încât să mai reducem cât se poate de mult presiunea de pe unitățile sanitare”, a declarat ministrul social-democrat, la Digi24.

Rogobete a mai modificat, și în mandatul său anterior de ministru, ordonanța Guvernului care bloca angajările la stat.

Atunci când se pensiona un medic, chiar dacă postul era bugetat, nu putea fi scos la concurs.Acum acest lucru se poate face fără aprobarea nimănui”, a mai explicat Alexandru Rogobete.

În mandatul Guvernului Bolojan, atunci când au fost blocate angajările inclusiv în Sănătate, acest domeniu a fost singurul unde s-a făcut o excepție, iar premierul a permis astfel de derogări prin memorandumuri emise de ministru.

Instituțiile care au prioritate la angajări

Pe lângă secțiile de terapie intensivă și unitățile de primiri urgențe, ministrul a mai dezvăluit o problemă a sistemului de sănătate: spitalele inaugurate recent, în apropierea termenului limită pentru finalizarea PNRR, unde este nevoie de medici și personal.

În urma ordonanței care a blocat angajările și care a rămas în vigoare, nici acolo nu se pot scoate posturi la concurs.

De exemplu, la neurochirurgie la Cluj mai au nevoie de niște posturi deblocate pentru a putea operaționaliza în totalitate clădirea. Ieri am inaugurat împreună cu doctorul Cîrstoveanu noul corp de clădire pentru ATI neonatologie de la Marie Curie unde, de asemenea, pe lângă cele primite mai au nevoie încă de asistente și infirmiere”, a mai explicat ministrul Sănătății.

Cine va finanța angajările

Rogobete spune că ar avea susținerea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru ca aceste demersuri să aibă loc anul viitor.

La prima rectificare bugetară, sumele cele mai mari au venit către Sănătate pentru că domnul ministru Nazare înțelege zona critică, componenta critică din sistemul de sănătate.

Nu ne putem juca cu tăierii făcute cu barda, așa cum s-au întâmplat și uite unde am ajuns în septembrie, la UPU, de exemplu”, a mai declarat ministrul.

Deblocările de posturi din Sănătate ar urma să fie incluse în Legea Bugetului pentru anul 2027, însă, până acolo, ele trebuie să treacă de semnătura premierului Luca Niculescu.

Alexandru Rogobete susține că procedurile ar putea fi finalizate în prima parte a anului viitor.

Recomandarea video

„Dacă mai are roți, dacă mai are oglinzi, dacă are cheia în contact” / Cel mai stupid spor găsit la STB
G4Media
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
GSP.ro
După ce Gândul a scris că moștenirea lăsată de Bolojan e o listă uriașă cu datorii și restanțe, fostul premier contrează pe Facebook și spune că a lăsat în urmă creștere economică și investiții record
Gandul
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
Cancan
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
Prosport
Ilie Bolojan atacă PSD, după publicarea datelor INS: „Sper să nu-şi bată joc de moştenirea primită”. Ce spune despre asumarea guvernării
Libertatea
Superstiţii la Lăsata secului, ultima zi „de dulce“ înainte de Postul Crăciunului. Cum aduci sporul în casă și ce e interzis să faci pe 14 noiembrie
CSID
Produse de îngrijire a mașinii pe timpul iernii, disponibile la Lidl. Ce poți folosi pentru a întreține mașina ta?
Promotor