Rogobete promite să deblocheze angajările din Sănătate, din 2027: „Să putem debloca încă câteva mii de posturi”

Ministrul Sănătății a spus vineri că una din prioritățile instituției este deblocarea angajărilor. Alexandru Rogobete a dat și un termen: de anul viitor.

„Am cerut deja spitalelor să îmi trimită necesarul de resursă umană pentru ca anul viitor, de la începutul anului, să putem debloca încă câteva mii de posturi, astfel încât să mai reducem cât se poate de mult presiunea de pe unitățile sanitare”, a declarat ministrul social-democrat, la Digi24.

Rogobete a mai modificat, și în mandatul său anterior de ministru, ordonanța Guvernului care bloca angajările la stat.

„Atunci când se pensiona un medic, chiar dacă postul era bugetat, nu putea fi scos la concurs.Acum acest lucru se poate face fără aprobarea nimănui”, a mai explicat Alexandru Rogobete.

În mandatul Guvernului Bolojan, atunci când au fost blocate angajările inclusiv în Sănătate, acest domeniu a fost singurul unde s-a făcut o excepție, iar premierul a permis astfel de derogări prin memorandumuri emise de ministru.

Instituțiile care au prioritate la angajări

Pe lângă secțiile de terapie intensivă și unitățile de primiri urgențe, ministrul a mai dezvăluit o problemă a sistemului de sănătate: spitalele inaugurate recent, în apropierea termenului limită pentru finalizarea PNRR, unde este nevoie de medici și personal.

În urma ordonanței care a blocat angajările și care a rămas în vigoare, nici acolo nu se pot scoate posturi la concurs.

„De exemplu, la neurochirurgie la Cluj mai au nevoie de niște posturi deblocate pentru a putea operaționaliza în totalitate clădirea. Ieri am inaugurat împreună cu doctorul Cîrstoveanu noul corp de clădire pentru ATI neonatologie de la Marie Curie unde, de asemenea, pe lângă cele primite mai au nevoie încă de asistente și infirmiere”, a mai explicat ministrul Sănătății.

Cine va finanța angajările

Rogobete spune că ar avea susținerea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru ca aceste demersuri să aibă loc anul viitor.

„La prima rectificare bugetară, sumele cele mai mari au venit către Sănătate pentru că domnul ministru Nazare înțelege zona critică, componenta critică din sistemul de sănătate.

Nu ne putem juca cu tăierii făcute cu barda, așa cum s-au întâmplat și uite unde am ajuns în septembrie, la UPU, de exemplu”, a mai declarat ministrul.

Deblocările de posturi din Sănătate ar urma să fie incluse în Legea Bugetului pentru anul 2027, însă, până acolo, ele trebuie să treacă de semnătura premierului Luca Niculescu.

Alexandru Rogobete susține că procedurile ar putea fi finalizate în prima parte a anului viitor.