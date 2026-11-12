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România ajunge la 85 de centre pentru boli rare. Patru noi centre, certificate în marile orașe

Pacienții cu boli rare vor avea acces la servicii medicale specializate în alte patru centre din țară, trei dedicate afecțiunilor neurologice și unul predispoziției la cancer.
România ajunge la 85 de centre pentru boli rare. Patru noi centre, certificate în marile orașe
Maria Miron
12 nov. 2026, 17:40, Știrile zilei
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Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi certificarea a patru noi centre de expertiză pentru boli rare, în Timișoara, Iași, Craiova și Cluj-Napoca. Rețeaua națională cuprinde astfel 85 de centre recunoscute oficial.

Unde se află cele patru noi centre

Trei dintre noile centre sunt specializate în boli neurologice rare, iar al patrulea în boli rare asociate predispoziției la cancer.

La Timișoara a fost certificat un centru de expertiză pentru boli neurologice rare. Alte două centre cu aceeași specializare funcționează în cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu” din Iași și al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie din Craiova.

Cel de-al patrulea centru este dedicat bolilor rare asociate predispoziției la cancer și se află în cadrul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca.

„Bolile rare înseamnă cazuri medicale complexe, care au nevoie de expertiză specializată, echipe multidisciplinare și un traseu clar al pacientului, de la diagnostic până la tratament și monitorizare”, a explicat Alexandru Rogobete.

Centrele au trecut printr-un proces de evaluare

Potrivit ministrului, fiecare dintre cele patru centre a fost evaluat pe baza unor criterii privind competența profesională, experiența personalului medical și capacitatea de a asigura îngrijiri specializate pacienților cu boli rare.

Rogobete a amintit că, în mandatul său anterior, a semnat certificarea altor 14 centre de expertiză pentru boli rare.

„Continuăm extinderea acestei rețele, astfel încât pacienții să aibă acces la servicii medicale specializate în cât mai multe regiuni ale țării”, a transmis ministrul Sănătății.

Acesta a precizat că obiectivul este funcționarea unitară a centrelor, în legătură cu programele naționale de sănătate și mecanismele europene, astfel încât pacienții să beneficieze mai rapid de evaluare, diagnostic și tratament.

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