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„119.000 de femei sunt vizate pentru screening”. Alexandru Rogobete, mulțumit de vizita la Cluj-Napoca

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a declarat mulțumit de vizita pe care a făcut-o sâmbătă la spitalele din Cluj-Napoca. La Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță”, 119.000 de femei sunt vizate pentru screening, în prevenirea cancerului de sân.
„119.000 de femei sunt vizate pentru screening”. Alexandru Rogobete, mulțumit de vizita la Cluj-Napoca
Ioana Târziu
08 nov. 2026, 20:27, Politic
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Alexandru Rogobete a anunțat duminică pe Facebook că a vizitat caravana mobilă de screening pentru cancerul de sân, din cadrul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca.

Aici, „119.000 de femei sunt vizate pentru screening în cadrul acestui proiect”, fiind „un obiectiv ambițios, care poate face diferența pentru mii de familii”, a scris ministrul Sănătății.

El a descris această caravană mobilă drept „un exemplu concret despre cum putem aduce serviciile medicale mai aproape de oameni”.

„Prin intermediul caravanelor mobile, femeile pot beneficia de investigații mamografice inclusiv în comunitățile în care accesul la servicii medicale de specialitate este dificil”, a continuat Rogobete.

Ministrul a reiterat faptul că dezvoltarea programelor naționale de screening „reprezintă o prioritate a mandatului în calitate de ministru al Sănătății”.

De asemenea, a transmis că își dorește extinderea acestor programe „în toate regiunile țării, împreună cu institutele oncologice, spitalele și profesioniștii din sănătate”.

„Vreau să felicit echipa Institutului Oncologic din Cluj-Napoca pentru profesionalism, implicare și pentru faptul că a înțeles cât de importante sunt prevenția, diagnosticul precoce și dezvoltarea serviciilor medicale în ambulatoriu”, a adăugat el.

„Sănătatea nu trebuie să înceapă atunci când apare boala, ci cu mult înainte, prin prevenție! Continuăm să construim un sistem de sănătate care ajunge mai aproape de fiecare pacient”, a conchis Alexandru Rogobete.

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