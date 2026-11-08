Rogobete își pregătește următoarele deplasări după cea de la Cluj. „Vreau să știu unde este cea mai mare nevoie de implicare”

Într-o postare încărcată duminică pe Facebook, Alexandru Rogobete face apel către public pentru a-i spune unde anume să se deplaseze în continuare, în urma vizitei pe care a avut-o sâmbătă în spitalele din Cluj.

„În aceste zile îmi pregătesc agenda următoarelor deplasări în țară și vreau să vă întreb direct: În ce județe credeți că ar trebui să ajung cât mai curând și, mai ales, de ce?”, a scris ministrul Sănătății.



Acesta precizează faptul că vrea să știe „unde este cea mai mare nevoie de implicare, ce probleme vă preocupă și ce considerați că trebuie schimbat”.

De asemenea, Rogobete transmite că a citit cu atenție comentariile și mesajele primite, mulțumind „pentru încrederea cu care mi-ați împărtășit problemele, grijile și situațiile personale prin care treceți”.

„Mi-am notat tot ce mi-ați semnalat și lucrez pentru a găsi soluții și pentru a face mai mult acolo unde este nevoie”, a adăugat el.

Totodată, ministrul anunță că așteaptă mesajele pentru a-și stabili agenda.

„Vreau să vă ascult, să înțeleg și să fiu acolo unde este nevoie de mine”, a conchis Rogobete.

Rugămintea ministrului Sănătății vine în contextul în care, cu o zi în urmă, a vizitat mai multe spitale și instituții medicale din Cluj-Napoca.

Aici, a identificat atât exemple de bună practică, cât și probleme de infrastructură care necesită soluții.