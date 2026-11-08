„Mândru de tine, doamna mea!”. Claudiu Manda, mesaje de laudă la adresa Olguței Vasilescu pentru investiția în apa de izvor

„După 13 ani de muncă, un proiect pe care mulți îl considerau imposibil a devenit realitate. Craiovenii au acum apă de izvor de munte la robinet”, a scris Claudiu Manda duminică, pe contul său de Facebook.

Secretarul general al PSD a felicitat-o pe soția sa, Lia Olguța Vasilescu, după ce, începând de sâmbătă, craiovenii au început să bea apă de izvor de munte la robinet.

Claudiu Manda a scris că este conștient de „câtă ambiție și perseverență au fost în spatele acestei realizări. Lia Olguta Vasilescu nu s-a lăsat descurajată nici atunci când obstacolele păreau de netrecut”.

„Sunt mândru de tine, doamna mea”, a adăugat social-democratul.

Despre realizările de la primăria Craiovei, Manda spune că sunt unele „care vorbesc de la sine și care rămân mult după încheierea unui mandat. Iar aceasta este una dintre ele. Un proiect de care vor beneficia generații întregi de craioveni”.

„Felicitări tuturor celor care au contribuit la această reușită!”, a conchis Claudiu Manda.

Cu o zi în urmă, a fost anunțat faptul că locuitorii Craiovei sunt alimentați cu apă de izvor de munte, adusă prin aducțiunea Isvarna.

Despre acest proiect, Lia Olguța Vasilescu a spus că a fost promis de toți edilii orașului începând din 1960, dar pe care nimeni nu și l-a asumat până la demararea lucrărilor.

Lucrările au presupus aproximativ 7000 de exproprieri și au întâmpinat blocaje legate de avizele de mediu, inclusiv cele privind protejarea habitatului broscuțelor din pârâul Orlea. Proiectul a fost afectat și de creșterea prețurilor la materiale în timpul pandemiei.

Valoarea totală a proiectului, care a inclus și lucrările de canalizare, depășește 500 de milioane de euro. Conducta, fabricată special pentru această aducțiune în patru țări – Spania, Germania, Polonia și Turcia –, are o lungime de 123 de kilometri.