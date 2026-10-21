Claudiu Manda, după învestirea Guvernului Niculescu: Evaluarea economiei și rectificarea bugetară, primele priorități

Evaluarea economiei

Claudiu Manda a cerut ca noul Executiv să realizeze o evaluare completă a economiei naționale, acuzând efectele nefaste ale măsurilor luate de Ilie Bolojan în perioada în care a fost premier.

„Efectele măsurilor de austeritate sunt resimțite în viața de zi cu zi, dar amploarea problemelor economice trebuie stabilită printr-o evaluare serioasă. Noul Executiv trebuie să prezinte o imagine clară și completă a situației în care se află țara: de unde plecăm, cât de grave sunt dezechilibrele și ce măsuri se impun pentru corectarea lor”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Manda.

Necesitatea rectificării bugetare

Secretarul general a subliniat și urgența unei rectificări bugetare care să asigure finanțarea funcționării de bază a statului și a administrațiilor locale.

„Rectificarea bugetară trebuie să răspundă urgent nevoilor de finanțare din sănătate, din administrația locală și din sectoarele în care lipsa resurselor riscă să afecteze direct serviciile. Vorbim despre accesul la servicii medicale și medicamente, despre școli care trebuie încălzite, despre investiții care trebuie continuate și despre facturi restante care trebuie plătite”, a mai spus liderul social-democrat.

Atac la adresa fostului premier Ilie Bolojan

În finalul postării sale, Claudiu Manda a lansat o critică la adresa fostului lider la Palatul Victoria, Ilie Bolojan.

„Nu, domnule Bolojan, nu le-ați dat speranță românilor. Le-ați luat orice speranță că în țara lor poate fi mai bine. Dar noi vom arăta din nou că România poate fi guvernată cu responsabilitate”, a conchis Manda.

Noul Guvern al României

Guvernul propus de Luca Niculescu a primit marți votul de învestitură în Parlament, cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă. Membrii noului Cabinet au depus jurământul la Palatul Cotroceni în prezența președintelui Nicușor Dan.

Noul Guvern are o componență mixtă, singurul partid politic prezent în echipa de la Palatul Victoria este Partidul Social Democrat care ocupă 11 ministere, restul fiind conduse de miniștrii independenți.