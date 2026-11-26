Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, a anunțat că situația fondurilor PNRR aferente cererilor de plată 5 și 6 va fi comunicată la începutul lunii decembrie, iar la finalul anului, banii vor putea intra în trezoreria statului. Ministrul a avertizat că aproximativ 3.4 miliarde de euro ar putea fi suspendate.

„Ne așteptăm ca la începutul lunii decembrie Comisia Europeană să ne comunice oficial sumele care vor fi suspendate ceea ce înseamnă că nu vor putea intra în acest an în bugetul de stat. Vorbim de undeva aproximativ 3,4 miliarde de euro care vor fi suspendate din cererile de plată 5 și 6 urmând ca probabil în perioada între Crăciun și Anul Nou să intre undeva în jur de 3 miliarde de euro”, a spus Ghigiu, joi, la B1 TV.

Impactul asupra deficitului

Privind rectificarea bugetară, ministrul a afirmat că suspendarea și pierderea unor fonduri din PNRR vor avea un impact asupra deficitului bugetar, dar și asupra bugetului pe 2027, subliniind că România va avea la dispoziție două luni să depună eforturi pentru recuperarea fondurilor. .

„Pentru suma suspendată vom avea două luni la dispoziție, ca o parte dintre ea să o recuperăm. Acea recuperare se va face în anul următor. În ceea ce privește rectificarea bugetului de stat, a doua rectificarea bugetului de stat, este clar că sumele pierdute din PNRR vor avea un impact asupra deficitului bugetar”, a mai spus Ghigiu.

Reformele neîndeplinite care blochează banii europeni

Suspendarea ar putea să fie bazată pe neîndeplinirea unor reforme asumate de România, precum adoptarea legii salarizării și măsurile privind decarbonizarea sau reformele AMEPIP.

„Avem o serie de reforme care nu au fost îndeplinite deloc. De la celebra deja legea salarizării până la decarbonizare, aici sunt măsuri pe care statul nu le-a luat vorbind de o pierdere de cel puțin un miliard de euro. Avem alte jaloane care probabil vom primi sume parțiale pentru că nu am îndeplinit cu totul solicitarea Comisiei. Spre exemplu în zona de AMEPIP”, a mai spus ministrul.