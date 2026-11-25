Ministrul a explicat că unele investiții vor fi transferate pe fonduri de coeziune, altele ar putea fi finanțate de la bugetul de stat sau incluse în viitorul cadru financiar european, iar o imagine mai clară este așteptată la începutul lunii ianuarie.

„Mai avem încă patru coordonatori de reformă care nu ne-au spus ce le-a rămas”

Întrebat câte dintre investițiile scoase din PNRR au deja identificate surse alternative de finanțare și care este valoarea lor totală, Mihai Ghigiu a recunoscut că ministerul nu dispune încă de toate informațiile necesare.

„Mai avem încă patru coordonatori de reformă care nu ne-au spus ce le-a rămas până la acest moment. Adică noi nu știm ce le-a rămas și în ce stadiu și ce necesar de sume mai au nevoie”, a declarat ministrul.

Acesta a precizat că o parte importantă a investițiilor din educație ar fi fost deja transferată către programele finanțate din fonduri de coeziune, dar că nu poate prezenta deocamdată o situație numerică exactă.

„Nu am aceste cifre exacte. V-am zis, până în acest moment, nu avem toate raportările complete de la coordonatorii de reformă.”

Spitalele și autostrăzile ar putea fi finanțate etapizat, inclusiv după 2028

Ministrul a explicat că soluțiile diferă în funcție de tipul investiției și de stadiul lucrărilor.

„Dacă ne referim la zona de spitale, infrastructură mare, o parte va merge probabil etapizat, depinde și în ce stadiu sunt, dar cele care vor merge dincolo de 2028, probabil o parte va merge etapizat în viitorul plan, în viitorul PNR, care va începe undeva în iunie 2028.”

În cazul unităților de învățământ, Ghigiu a arătat că unele proiecte au fost deja preluate de agențiile de dezvoltare regională.

„De exemplu, școli verzi, campusuri duale, deja au fost preluate și vor fi finalizate pe fonduri de coeziune.”

Pentru autoritățile locale, există și posibilitatea utilizării împrumuturilor sau a excedentelor bugetare, în condițiile prevăzute de legislația privind închiderea PNRR.

În schimb, pentru investițiile aflate în faze incipiente, soluțiile de finanțare trebuie încă identificate.

„Mai avem o serie de proiecte care sunt în faze relativ incipiente, pentru care, împreună cu Ministerul Finanțelor, aici va trebui să găsim o soluție, probabil, parțială de la bugetul de dezvoltare”, a declarat ministrul.

Costurile întreținerii unor lucrări amânate ar putea ajunge la nivelul celor de finalizare

Mihai Ghigiu a avertizat că amânarea proiectelor până la următorul exercițiu financiar european poate genera cheltuieli suplimentare importante.

„Acolo va trebui să găsim fonduri în principiu, sau o mare parte fonduri la bugetul de stat. Împreună cu Ministerul Finanțelor va trebui să vedem în bugetul pe anul viitor ce putem face.”

Ministrul a atras atenția asupra costurilor pe care le-ar putea implica menținerea unor investiții nefinalizate până în 2028.

„Asta presupune o serie de costuri. Costuri de întreținere a respectivelor lucrări. Costuri care e posibil să fie la fel de mari ca finalizarea investiției respective.”

Totodată, Ghigiu a susținut că transferarea proiectelor pe alte programe europene nu ar trebui să conducă automat la întârzieri de mai mulți ani.

„În principiu, n-ar trebui să vorbim nici de ani buni, dacă se mută pe alte fonduri externe. Nici de ani buni și nici de întârzieri foarte mari, pentru că cele care sunt pe coeziune intră automat, practic acei bani există, acele axe există, ele sunt preluate automat și finalizate.”

Fondurile de coeziune sunt supracontractate, dar ministerul caută spațiu pentru alte investiții

Ministrul a explicat că transferarea unor proiecte PNRR pe programele de coeziune depinde de disponibilizarea sumelor aferente unor contracte care nu mai pot fi implementate.

„În momentul de față, deși, exact cum spuneți, rata de absorție este undeva sub 40%, contractarea este mult peste 100%.”

Potrivit lui Ghigiu, ministerul urmărește proiectele nefuncționale sau contractele la care beneficiarii renunță, pentru a putea realoca fondurile.

„Noi putem să introducem alte proiecte, în măsura în care vedem că dintre proiectele contractate, unele sunt nefuncționale sau unele avem beneficiari care, din motive diverse, au crescut prețurile la diferite echipamente, refuză să mai implementeze acele proiecte. Noi reziliem acele contracte, mergem în zona de supracontractare și, pe măsură ce creăm spațiu financiar, putem să mutăm alte proiecte.”

În ceea ce privește investițiile care nu vor putea fi încheiate în actualul cadru financiar, ministrul a indicat posibilitatea includerii lor în viitorul plan european.

„Începănd cu 2028, pentru 2028-2034 vom avea un nou cadru multianual, care va fi asemănător cu PNR-ul, în sensul în care va avea reforme, va avea investiții, va avea jaloane.”

Ghigiu a precizat că ministerul încearcă să găsească soluții individuale pentru fiecare investiție rămasă nefinalizată și că o situație mai clară ar putea fi disponibilă la începutul lunii ianuarie.

„Cred că mai multă claritate vom avea probabil la începutul lunii ianuarie, în ceea ce privește ce se va întâmpla cu fiecare investiție nouă”, a declarat ministrul.