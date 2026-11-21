Într-o postare pe Facebook, Mureșan a criticat noua propunere pentru bugetul UE din perioada 2028–2034, considerând că reducerile ar afecta finanțarea unor domenii precum apărarea, economia și cercetarea.

„Pachetul de negociere propus astăzi de președintele Consiliului European, António Costa, este contrar intereselor întregii Uniuni Europene. Ca negociator-șef al Parlamentului European, anunț că Parlamentul, care are ultimul cuvânt în aprobarea bugetului, nu va accepta aceste tăieri în viitorul cadru financiar multianual”, a transmis Siegfried Mureșan.

Mureșan susține că fondurile pentru agricultură și coeziune au fost protejate de reduceri

Europarlamentarul a apreciat că protejarea fondurilor pentru agricultură și coeziune reprezintă un rezultat pozitiv al negocierilor, dar a avertizat că reducerile propuse pentru celelalte domenii sunt prea mari.

„Aspectul pozitiv al acestui pachet de negociere este că, în urma luptei pe care noi, Parlamentul European, am dus-o alături de Prietenii Coeziunii, politica agricolă comună și politica de coeziune nu au fost afectate. Din momentul în care Comisia a prezentat proiectul de buget, noi, în Parlamentul European, am spus că nu acceptăm reducerea bugetului pentru politica de coeziune, fermieri și regiuni. În raportul meu, adoptat de majoritatea membrilor Parlamentului, am prevăzut că noile priorități nu trebuie finanțate pe seama priorităților tradiționale, precum agricultura și coeziunea”, a precizat Mureșan.

Acesta a calificat protejarea celor două domenii drept „o victorie importantă de etapă”.

Mureșan consideră că reducerile vor afecta apărarea, economia și cercetarea

În schimb, europarlamentarul susține că reducerea bugetului cu peste 200 de miliarde de euro față de propunerea inițială a Comisiei Europene ar limita capacitatea UE de a finanța noile priorități.

„Pe de altă parte, o reducere de peste 200 de miliarde de euro față de propunerea Comisiei Europene înseamnă o finanțare insuficientă pentru noile priorități, precum apărarea, consolidarea economiei și cercetarea. Aceste tăieri transmit un mesaj greșit oamenilor, după ce am căzut cu toții de acord, la nivel european, că aceste domenii trebuie finanțate cu prioritate în următorii ani, pentru a întări Europa în fața provocărilor globale din economie și securitate”, a explicat acesta.

Mureșan a cerut Consiliului European să elaboreze „un buget care unește Europa, nu unul care o slăbește și o divizează”.

Noi taxe propuse pentru finanțarea bugetului UE

Europarlamentarul a salutat includerea în propunerea lui Costa a unei contribuții aplicate companiilor din domeniul digital.

„Președintele Costa a inclus în pachetul de negociere contribuția digitală pe care am propus-o în numele Parlamentului European. Parlamentul European a mai propus o contribuție legată de criptoactive și o taxă pe jocurile de noroc și pariurile online. Vom lucra cu Consiliul pentru ca toate cele trei propuneri să facă parte dintr-un pachet mai ambițios de noi resurse proprii, care să aducă suficiente venituri pentru a consolida bugetul Uniunii Europene și a finanța prioritățile următorilor ani”, a transmis acesta.

Mureșan a precizat că așteaptă o propunere îmbunătățită la reuniunea Consiliului European de săptămâna viitoare.

Apel către Guvernul României privind negocierile pentru bugetul UE

Acesta a făcut și un apel la Guvernul României să colaboreze cu celelalte state membre care se opun reducerilor bugetare.

„Ca negociator-șef al Parlamentului European, voi continua să lupt pentru un buget care să finanțeze adecvat toate prioritățile Uniunii Europene și un buget care să garanteze un nivel ridicat al fondurilor europene pentru România. Este însă important ca Guvernul României să lucreze cât mai strâns în Consiliu cu celelalte state membre care se opun tăierilor, pentru a ne asigura că viitorul buget va finanța adecvat toate prioritățile europene, iar România va primi resursele de care are nevoie”, a mai declarat Siegfried Mureșan.