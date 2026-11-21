António Costa intenționează să reducă cu încă 44 de miliarde de euro bugetul multianual al Uniunii Europene, potrivit Politico.

Pentru prima dată de la începerea negocierilor bugetare, cheltuielile UE pentru dezvoltare regională, cunoscute sub denumirea de politică de coeziune, sunt vizate de reduceri. Președintele Consiliului European a propus diminuarea acestora cu 8 miliarde de euro față de ultima propunere, în timp ce subvențiile pentru fermieri au rămas neatinse.

Reduceri de 204 miliarde de euro față de propunerea inițială a Comisiei Europene

Propunerea afectează interesele unui grup de 17 state din Europa de Est și de Sud, printre care România, Polonia, Italia și Spania, care s-au opus reducerii fondurilor de coeziune. În schimb, cancelarul german Friedrich Merz a considerat planul „un prim pas”, dar a cerut reduceri suplimentare.

„Această propunere este potrivită pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă societățile noastre și oferă Uniunii Europene capacitatea necesară de a acționa”, a declarat Costa.

Costa, care coordonează negocierile privind bugetul pentru perioada 2028–2034, ce trebuie aprobat de toate guvernele statelor membre ale UE, a propus aceste reduceri, calculate la prețuri curente, față de propunerea anterioară prezentată luna trecută de Irlanda, în calitatea sa de deținătoare a președinției rotative a Consiliului UE.

În total, reducerile ar diminua bugetul cu 204 miliarde de euro, respectiv cu 10,2%, față de propunerea inițială prezentată de Comisia Europeană în iulie anul trecut.

O nouă taxă pentru marile companii din domeniul tehnologiei

Într-o altă schimbare importantă, Costa a sugerat introducerea unei noi taxe pentru marile companii digitale, precum Google și Meta, pentru a contribui la finanțarea bugetului în următorii ani.

În ultimii ani, Bruxelles-ul a evitat introducerea unei astfel de taxe, de teama unor măsuri de retorsiune din partea Washingtonului. Însă înfrângerea severă suferită de republicani la alegerile intermediare de la începutul acestei luni a creat o oportunitate în acest sens.

Aceste propuneri pregătesc terenul pentru negocieri dificile între cei 27 de lideri ai UE, în cadrul unui summit programat săptămâna viitoare. Chiar și după obținerea unui acord între statele membre, bugetul va trebui aprobat de Parlamentul European.

Deși bugetul UE trebuie să fie pregătit abia pentru 2028, liderii europeni doresc să ajungă la un acord până la sfârșitul anului 2026, deoarece anul viitor vor avea loc alegeri în Franța, Italia, Polonia, Grecia, Estonia, Finlanda și Slovacia, iar bugetul european ar putea deveni un subiect al campaniilor electorale.