Deocamdată nu este clar ce sumă ar putea pierde Ungaria din cauza jalonului neîndeplinit integral. Totuși, un oficial al Comisiei Europene a declarat pentru Euronews, sub protecția anonimatului, că „impactul financiar al neîndeplinirii va fi minim”.

Decizia reprezintă un pas major spre deblocarea fondurilor europene blocate din cauza îngrijorărilor legate de evoluția statului de drept și a corupție în timpul mandatului lui Viktor Orban.

Peter Magyar a devenit premierul Ungariei după ce a câștigat categoric alegerile din luna aprilie. În timpul campaniei electorale, a promis că va obține deblocarea banilor europeni înghețați în timpul celor 16 ani în care Viktor Orban s-a aflat la putere.

Pașii următori

După preluarea mandatului, Magyar și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au convenit asupra unei foi de parcurs pentru deblocarea a 16.4 miliarde de euro, fonduri înghețate.

Ungaria a anunțat la sfârșitul lunii august că a îndeplinit cerințele europene pentru această plată, după întârzieri semnificative acumulate în mandatul lui Orban, iar Comisia a demarat ulterior procesul de verificare. Guvernul de la Budapesta a reușit să bifeze 27 de jaloane, alături de peste 127 de ținte suplimentare.

După evaluarea pozitivă a Comisiei Europene, statele membre ale Uniunii Europene trebuie să își dea, la rândul lor, acordul înainte ca banii să fie eliberați.

În septembrie, Comisia a aprobat deblocarea a 4.2 miliarde de euro din fondurile de coeziune înghețate, după ce guvernul lui Magyar a introdus reforme privind statul de drept și combaterea corupției.

Cu toate acestea, alte 2.2 miliarde de euro rămân blocate din cauza preocupărilor legate de libertatea academică și drepturile persoanelor LGBT+.