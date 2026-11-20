Comisia Europeană a anunțat că sumele transferate vor sprijini nevoile de finanțare și pentru a menține funcționarea administrației publice a țării, în contextul în care aceasta continuă să se apere împotriva agresiunii Rusiei.

„Ucraina continuă să își îndeplinească angajamentele în materie de reforme, în timp ce se apără zi de zi. Astăzi executăm un transfer de aproape 8 miliarde EUR – cea mai mare plată efectuată până în prezent”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta CE.

Aceasta este cea de-a noua plată din cadrul Mecanismului pentru Ucraina.

Astfel, sprijinul total acordat de UE în cadrul Planului pentru Ucraina, începând de la mijlocul anului 2024, se va ridica la 40 de miliarde de euro.

Acest transfer vine în urma implementării cu succes de către Ucraina a reformelor în mai multe sectoare strategice, între care sistemul judiciar, combaterea corupției și a spălării banilor, piețele financiare, gestionarea activelor publice, capitalul uman, mediul de afaceri, descentralizarea și politica regională, sectorul energetic, piața agroalimentară, transformarea digitală, precum și tranziția verde și protecția mediului.

Comisia Europeană a propus miercuri un nou împrumut pentru Ucraina, care se ridică la 45 de miliarde de euro și care va contribui la acoperirea a circa două treimi din nevoile de finanțare suplimentare ale Ucrainei în 2027, estimate la 70 de miliarde de euro.