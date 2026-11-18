Două persoane au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea estimată la 5,7, produs miercuri dimineață în zona seismică Vrancea, potrivit celei mai recente informări a autorităților pentru situații de urgență. Una dintre victime a fost lovită de ușa unui dulap în județul Galați, iar o femeie din Râmnicu Sărat a fost rănită după ce elemente de mobilier au căzut peste ea. Au fost raportate și persoane care au suferit atacuri de panică.

UPDATE: Două persoane rănite după cutremurul din Vrancea

Potrivit celei mai recente informări a autorităților, în județul Galați au fost înregistrate șapte apeluri la numărul unic de urgență 112, în urma cutremurului produs la ora 02:48.

O persoană a fost rănită după ce a fost lovită de ușa unui dulap în timpul evacuării din locuință.

Autoritățile au semnalat, de asemenea, persoane care au suferit atacuri de panică în urma mișcării seismice.

Un alt incident s-a produs în municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, unde o femeie a fost rănită după ce elemente de mobilier au căzut peste aceasta.

Pompierii continuă verificările după cutremur

Echipajele operative ale inspectoratelor pentru situații de urgență continuă misiunile de recunoaștere și evaluare în teren, pentru identificarea eventualelor efecte ale seismului și acordarea sprijinului necesar persoanelor afectate.

Anterior, IGSU anunțase că pompierii efectuează verificări în județele Buzău, Vrancea, Iași și Vaslui, dar și în municipiul București.

Autoritățile recomandă populației să își păstreze calmul și să respecte măsurile de protecție specifice în cazul producerii unui cutremur.

Cutremurul a avut magnitudinea estimată de 5,7

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), cutremurul s-a produs miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 02:48:55, în zona seismică Vrancea, Covasna.

Magnitudinea estimată prin sistemul de avertizare timpurie (EWS) a fost de 5,7, iar adâncimea de 107,1 kilometri.

Epicentrul a fost localizat la 44 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 61 de kilometri est de Brașov, 66 de kilometri sud de Focșani, 84 de kilometri sud de Buzău și 92 de kilometri sud de Bacău.

Seismul a fost resimțit inclusiv în București și în mai multe județe din țară.

Autoritățile continuă evaluarea efectelor cutremurului, iar bilanțul persoanelor afectate ar putea fi actualizat.