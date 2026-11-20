„Mi-am cerut scuze pentru cuvintele folosite”, a declarat Pistorius într-un interviu telefonic acordat vineri publicației Politico.

Acesta a precizat că a discutat miercuri seară, la telefon, cu Elbridge Colby, principalul responsabil pentru politici din cadrul Pentagonului.

Cu toate acestea, Pistorius a subliniat că nu și-a schimbat poziția în ceea ce privește sprijinul pentru atacurile ucrainene.

„Dar am precizat, de asemenea, și el este de aceeași părere, că pur și simplu avem opinii diferite în această privință”, a spus Pistorius.

Pistorius susține că disputa nu va afecta relațiile cu SUA

Scuzele vin după un schimb de replici care a avut loc în cadrul reuniunii de marți, de la Bruxelles, a statelor care oferă sprijin militar Ucrainei. Colby a pus la îndoială eficiența atacurilor ucrainene cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii petroliere rusești și a altor ținte, susținând că acestea au contribuit prea puțin la încheierea războiului sau la oprirea avansului forțelor ruse.

În cadrul unei conferințe de presă comune organizate după reuniune, Pistorius a declarat: „Să critici astfel de atacuri în Rusia, menite să distrugă ținte militare strategice, este un lucru destul de stupid”.

Vineri, ministrul a recunoscut că limbajul folosit a fost nepotrivit, explicând că a ales o expresie greșită atunci când a răspuns la o întrebare în limba engleză. „Nu ar fi trebuit să fac asta”, a spus el.

În timpul conferinței de marți, ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, și-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru Ucraina, dar a folosit un limbaj mai moderat pentru a-și manifesta dezacordul față de Colby, declarând: „Nu este treaba noastră să spunem Ucrainei cum să își poarte războiul”.

Pistorius a insistat că dezacordul cu Colby nu va afecta cooperarea bilaterală în domeniul apărării, pe care ambele țări încearcă să o consolideze prin producția comună de armament.

„Suntem aliați, suntem parteneri. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fim de acord în toate privințele”, a declarat el, adăugând că afirmațiile sale nu vor tensiona relațiile.