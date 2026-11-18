Elbridge Colby, subsecretar american al Apărării, a declarat marți, la sediul NATO din Bruxelles, că atacurile efectuate de Ucraina în adâncimea teritoriului rus nu au produs rezultatele militare și politice urmărite, transmite Euronews. „Evaluarea noastră este că aceste atacuri nu au fost eficiente în apropierea sfârșitului războiului și nici nu au contribuit la încetinirea avansului Rusiei pe front”, a afirmat oficialul american.

❗️US Deputy Secretary of Defense Elbridge Colby criticized Ukrainian deep-strikes at the Ramstein meeting, specifically targeting logistics centers like Wildberries that were actively supplying drone components and ammunition. He stated that such strikes fail to achieve the goal of inflicting suffering on Russians and instead provoke greater escalation from Moscow, so allies should focus on strengthening the front line and developing capabilities for strikes in operational depth rather than deep strikes. — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) November 17, 2026

Colby a susținut că unele operațiuni ucrainene, în special cele care vizează infrastructura civilă, ar putea avea chiar efectul opus celui dorit de Kiev. El a oferit drept exemplu atacurile asupra companiei ruse Wildberries, afirmând că acestea ar fi întărit hotărârea populației ruse și disponibilitatea Kremlinului de a intensifica războiul. Potrivit oficialului, sprijinul militar acordat Ucrainei ar trebui concentrat pe apărarea pozițiilor existente și pe recâștigarea terenului acolo unde este posibil.

Germania și Marea Britanie resping criticile Pentagonului

Declarațiile lui Colby au fost contestate de ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, care a calificat avertismentul american drept „o afirmație destul de stupidă”. Ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a susținut, la rândul său, că atacurile ucrainene la mare distanță au avut efecte concrete asupra capacității Rusiei de a continua războiul.

Potrivit acestuia, operațiunile au contribuit la slăbirea mașinăriei de război a lui Vladimir Putin, oferind Ucrainei timp suplimentar pentru apărare și salvând vieți. Ucraina și-a extins în ultimii ani atacurile cu drone asupra unor obiective aflate la sute de kilometri de linia frontului.

Printre țintele vizate se numără rafinării, terminale petroliere și baze aeriene. Kievul încearcă astfel să reducă veniturile și resursele folosite de Rusia pentru susținerea operațiunilor militare. Președintele american Donald Trump a cerut anterior Ucrainei să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești, punând pe seama acestor acțiuni scumpirea recentă a motorinei.

Zelenski cere urgent rachete Patriot și încă 40 de avioane F-16

Disputa dintre oficialii americani și europeni a avut loc în aceeași zi în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut accelerarea livrărilor de armament către Kiev. Intervenind prin videoconferință la reuniunea Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, organizată la Bruxelles, Zelenski a solicitat rachete interceptoare pentru sistemele antiaeriene Patriot și IRIS-T.

The F-16s we have now – the ones shooting down Russian “shaheds” and missiles – spend a lot of time being repaired instead of flying. So we need more fighter jets. More F-16s. Let’s work together to make this happen. I’m grateful to every country in our Air Force Coalition. A lot has already been done, but we need to do more. Specifically, we need 40 more F-16 fighter jets. Europe has more Mirage jets. Getting Rafales ready takes time – training, preparation, all of that. But Mirage jets can be put to work right now. Europe can help us with this. Please, make this decision. Ukraine needs a strong air force. And we need enough ammunition for the aircraft we are flying right now. Let’s make this a priority. From an address to participants of the Ukraine Defense Contact Group meeting in the Ramstein format. (2/3) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026

„Ucraina are nevoie chiar acum de interceptoare Patriot și IRIS-T din stocurile pe care le aveți deja”, le-a transmis liderul ucrainean aliaților. El s-a adresat direct Washingtonului, cerând Statelor Unite să nu întârzie livrările. Zelenski a solicitat și alte 40 de avioane de luptă F-16 pentru întărirea apărării aeriene. Cererile vin înaintea unei noi ierni în care Rusia continuă să atace infrastructura energetică a Ucrainei. Moscova a vizat repetat centralele și rețelele de distribuție a energiei, provocând întreruperi ale alimentării cu electricitate și încălzire.