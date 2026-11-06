Germania se teme că îndepărtarea de armamentul american ar putea afecta relația cu Washingtonul

Ministerul Apărării din Germania a avertizat, în cadrul unor discuții interne, că o reducere prea rapidă a dependenței de armamentul american ar putea tensiona relațiile cu Washingtonul, potrivit unor documente consultate de POLITICO.

Evaluarea demonstrează, de fapt, că există o dilemă majoră cu care se confruntă Berlinul.

Germania cumpără din SUA peste o treime din principalele sale importuri de armament, dar încrederea în disponibilitatea Washingtonului de a-și respecta angajamentele față de aliați este tot mai scăzută în unele cercuri din sistemul german de apărare.

În document există avertizarea că o îndepărtare de SUA ar putea afecta parteneriatul, lăsând industria germană în afara unor proiecte de producție a armamentului american.

Notele au fost pregătite înaintea reuniunii de miercuri a Comisiei pentru apărare din Parlamentul Germaniei. Potrivit unor oficiali parlamentari, în cadrul întâlnirii a fost discutată cooperarea dintre Germania și SUA în domeniul apărării.

În document, ministerul atrage atenția că „dorința Germaniei, exprimată public, de a obține autonomie în proiectele de înarmare este privită, prin urmare, cu reticență de către Statele Unite. Germania nu își poate permite schimbări bruște de direcție fără a pune în pericol parteneriatul”.

În acest moment, însă, temerile s-au aliniat cu multele semne de întrebare privind disponibilitatea și capacitatea Washingtonului de a livra armament aliaților europeni.

Potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), SUA au asigurat 37% din principalele importuri de armament ale Germaniei în perioada 2021-2025.

Printre echipamentele cumpărate se numără avioanele de luptă F-35, elicopterele de transport CH-47 Chinook și sistemele de apărare antiaeriană Patriot.

O dilemă pentru relațiile transatlantice

Conflictele care există acum au afectat livrările de armament american către statele europene, iar lipsa rachetelor Patriot a îngreunat sprijinul oferit Ucrainei în fața atacurilor rusești.

Nici sprijinul Washingtonului pentru Kiev nu este sigur, deși statele europene plătesc pentru livrările de armament american printr-un mecanism de achiziții coordonat de NATO.

În octombrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Pentagonul că întârzie livrarea unor rachete care fuseseră deja plătite de aliați. Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a respins acuzațiile, negând că Washingtonul ar bloca ajutorul militar.

Aceste situații au făcut și mai urgentă o dezbatere mai veche în Europa, despre reducerea dependenței de armamentul american.

Comisia Europeană vrea ca, până în 2030, statele membre să cheltuiască cel puțin jumătate din bugetele pentru achiziții în domeniul apărării pe echipamente produse în Europa.

În prezent, proporția este de aproximativ 15%. Continentul continuă să depindă în mare măsură de furnizorii americani, mai ales pentru sistemele de armament avansate.

La nivelul statelor europene membre NATO, producătorii americani au reprezentat 58% din totalul importurilor de armament major în perioada 2021-2025, potrivit SIPRI.

Washingtonul nu este de acord cu planurile Uniunii Europene prin care producătorii europeni ar primi prioritate la contractele de armament.

În februarie, administrația președintelui Trump a amenințat cu măsuri de răspuns dacă regulile europene ar limita accesul companiilor americane pe această piață.

Documentele arată că SUA vor ca statele europene să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, dar urmăresc totodată „protejarea intereselor sale economice”, astfel încât companiile americane să poată participa la contractele europene de armament.

Ministerul german spune că dezvoltarea unor noi parteneriate strategice în domeniul apărării, inclusiv cu Canada, „nu se poate realiza, așadar, decât în paralel” cu actuala cooperare cu Washingtonul.