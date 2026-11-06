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Trump: „Alegerile noastre sunt atât de trucate, încât habar n-aveți”

Președintele republican, Donald Trump, care promisese marți seară că va accepta rezultatele, a revenit joi la acuzațiile sale perene, de fraudă electorală din partea democraților.
Trump: „Alegerile noastre sunt atât de trucate, încât habar n-aveți”
sursa foto X/Forbes
Laurentiu Marinov
06 nov. 2026, 09:42, Știri externe
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Donald Trump s-a plâns joi că alegerile din SUA au fost „trucate” , după  victoria răsunătoare a democraților, care vor avea cel puțin 250 de reprezentanți începând din ianuarie, conform proiecțiilor mai multor instituții media americane, relatează Le Figaro.

„Alegerile noastre sunt atât de trucate, încât habar n-aveți”, a declarat el reporterilor din Biroul Oval al Casei Albe. La două zile după alegerile de la jumătatea mandatului, democrații au garantate cel puțin 250 de locuri în Camera Reprezentanților, conform proiecțiilor de joi ale CNN și Fox News.

Numărul respectiv ar putea crește pe măsură ce numărarea voturilor continuă în aproximativ douăzeci de circumscripții electorale din Statele Unite. În orice caz, au deja garantat cu cel puțin 65 de reprezentanți mai mulți decât republicanii.

Rezultatele pentru Alaska și Mississippi sunt în așteptare

După o victorie zdrobitoare, democrații au revendicat deja șapte locuri în Senat și vor avea o majoritate de cel puțin 54 de senatori din 100, în timp ce rezultatele pentru Alaska și Mississippi sunt încă în așteptare.

În ceea ce privește  Alaska, Donald Trump s-a plâns joi dimineață de rezultatul încă incert al cursei pentru Senat în acest stat arctic tradițional conservator. „Voturile pentru falsul Dan Sullivan (…) ar trebui să fie imediat atribuite adevăratului Dan Sullivan, iar alegerile s-au încheiat – el câștigă ușor. Nu există altă cale corectă!”, a scris președintele SUA joi dimineață pe platforma sa Truth Social.

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