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Prima reacție a Rusiei după alegerile din SUA. Kremlinul speră că Trump va continua eforturile de încheiere a războiului din Ucraina

Rusia speră că președintele american Donald Trump va continua eforturile de încheiere a războiului din Ucraina, după ce democrații au obținut majoritatea în Camera Reprezentanților și în Senat, în urma alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite.
Prima reacție a Rusiei după alegerile din SUA. Kremlinul speră că Trump va continua eforturile de încheiere a războiului din Ucraina
Ioana Târziu
04 nov. 2026, 15:30, Știri externe
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Secretarul de presă al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia își exprimă sincer speranța că președintele american Donald Trump își va continua eforturile de pacificare pentru a rezolva conflictul ucrainean, după alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului.

„Președintele Trump își continuă mandatul. Sperăm sincer că își va continua eforturile de menținere a păcii. Există evoluții”, a spus Peskov, potrivit TASS.

„Următoarea rundă de discuții trilaterale va avea loc foarte curând. Eforturile de menținere a păcii ale Melaniei Trump au avut succes. Sperăm că toate acestea vor continua”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Dmitri Peskov a fost întrebat, de asemenea, de jurnaliști dacă eforturile de încheiere ale războiului ar putea fi împiedicate de Congres.

„Aceasta este o problemă internă a Americii”, a fost răspunsul purtătorului de cuvânt.

În urma alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, care au avut loc marți, democrații au obținut o victorie istorică în fața republicanilor.

În Camera Reprezentanților, democrații au obținut un număr de 231 de mandate, comparativ cu republicanii care au obținut 139 de mandate.

În Senat, democrații și independenții au obținut un număr de 54 de mandate, în timp ce republicanii au obținut un număr de 44 de mandate.

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