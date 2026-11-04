Atac cibernetic în Franța: hackerii au pus în pericol rezervele de sânge și plasmă

Incidentul a avut loc în noaptea de 1 spre 2 noiembrie și a vizat compania Coolworld, furnizor de servicii și mentenanță pentru echipamentele frigorifice utilizate de Etablissement Français du Sang (EFS), instituția responsabilă de sistemul civil de transfuzie sanguină din Franța.

Potrivit informațiilor făcute publice, atacatorii au reușit să preia controlul asupra sistemelor de refrigerare ale mai multor camere frigorifice, modificând temperatura acestora până la 110 grade. Echipamentele erau configurate pentru păstrarea probelor la aproximativ -30 de grade Celsius, ceea ce înseamnă o creștere extremă a temperaturii, cu aproximativ 140 de grade Celsius față de setarea inițială, scrie El Confidencial.

Intervenția unui tehnician a evitat o criză

Situația a fost descoperită de un tehnician aflat de serviciu în timpul nopții, care a observat creșterea bruscă a temperaturii și a activat procedurile de urgență. Materialele depozitate în echipamentele afectate au fost transferate sau puse în condiții de siguranță.

Conducerea EFS a confirmat incidentul și a transmis că nicio probă nu a fost pierdută. Printre produsele care ar fi putut fi afectate se numărau probe recoltate de la donatori și plasmă congelată destinată transfuziilor.

Un atac asupra unui serviciu medical esențial

Potrivit Ministerului Sănătății din Franța, EFS este operatorul civil unic al sistemului de transfuzie sanguină din țară și asigură necesarul pentru aproximativ un milion de pacienți în fiecare an.

Prin urmare, un atac asupra infrastructurii unui furnizor al instituției ar fi putut avea consecințe importante asupra sistemului sanitar, depășind cu mult prejudiciile informatice sau financiare provocate unei companii.

Până în prezent, nu au fost făcute publice informații privind numărul exact al instalațiilor afectate, durata în care echipamentele au fost expuse temperaturilor modificate sau identitatea autorilor atacului.

Sistemele conectate la internet, o vulnerabilitate pentru infrastructura critică

Incidentul readuce în atenție riscurile asociate conectării la internet a echipamentelor industriale și a sistemelor de control de la distanță. Astfel de tehnologii permit monitorizarea și administrarea instalațiilor, dar pot deveni și instrumente prin care infractorii cibernetici manipulează funcționarea unor servicii esențiale.

După atacurile care au vizat sistemele frigorifice din supermarketurile mai multor țări europene, noul incident demonstrează că țintele pot fi mult mai sensibile: infrastructura medicală și echipamentele de care depinde conservarea produselor biologice.

Specialiștii avertizează și asupra rolului inteligenței artificiale în amplificarea amenințărilor informatice. Omar Benbouazza, cofondator al RootedCON, atrage atenția că tehnologiile actuale reduc semnificativ timpul și nivelul de pregătire tehnică necesare pentru organizarea unui atac cibernetic.

„Ceea ce înainte putea dura săptămâni sau chiar luni, acum poate fi realizat în câteva minute și, în unele cazuri, în câteva secunde”, explică specialistul.