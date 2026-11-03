Binance explică cum s-a produs atacul cibernetic „extrem de sofisticat” de 6,3 miliarde de dolari. Angajații, păcăliți de hackeri cu interviuri false de angajare

Binance a publicat, marți, într-o postare pe X, un raport preliminar privind incidentul de securitate, în care explică modul în care atacatorii au reușit să compromită sistemele interne și măsurile adoptate pentru recuperarea fondurilor.

„Pe 29 octombrie 2026, Binance a fost victima unui incident de securitate grav și extrem de sofisticat. Acest lucru nu ar fi trebuit să se întâmple și ne cerem scuze pentru îngrijorarea, perturbările și incertitudinea provocate utilizatorilor, partenerilor și întregii industrii”, a transmis compania.

Potrivit raportului, aproximativ 6,34 miliarde de dolari în active digitale au fost afectate, dintre care 2,85 miliarde de dolari au fost blocate sau interceptate.

Binance a precizat că va suporta pierderile financiare rezultate în urma atacului, fără ca acestea să fie transferate utilizatorilor.

„Prima noastră responsabilitate este protejarea utilizatorilor. Binance va suporta impactul financiar al fondurilor furate, nu utilizatorii noștri. Am alocat deja peste 100% din fondurile necesare pentru acoperirea pierderilor”, se arată în comunicat.

Până la 31 octombrie, 98% dintre activele în criptomonede afectate fuseseră reconstituite, potrivit companiei.

Interviuri false de angajare, folosite de hackeri

Conform investigației preliminare, atacul a fost pregătit în mai multe etape și a implicat metode de inginerie socială, programe informatice malițioase și compromiterea unui instrument intern bazat pe inteligență artificială.

„Nu a fost vorba despre o singură breșă izolată sau despre un simplu incident de phishing. Atacatorii au combinat o serie de tehnici, inclusiv ingineria socială prin interviuri false de angajare, descărcarea de programe malițioase, compromiterea instrumentelor interne de inteligență artificială și o metodă avansată de autorizare a tranzacțiilor”, explică Binance.

În septembrie, unul dintre inginerii software ai companiei a fost contactat pe o platformă legitimă de recrutare de o persoană care pretindea că este director de proiect. Acesta a participat la două interviuri, inclusiv unul cu o persoană care susținea că este directorul general al unei companii fictive.

„În prima rundă, presupusul reprezentant al departamentului de resurse umane a desfășurat un interviu video în direct cu inginerul software. Intervievatorul i-a prezentat un cont de pe o rețea socială, care includea fotografii și videoclipuri personale, pentru a-i câștiga încrederea”, se arată în raport.

În timpul celui de-al doilea interviu, angajatului i s-a cerut să descarce pe calculatorul de serviciu o presupusă temă de evaluare. Fișierele conțineau însă cod malițios, care a permis atacatorilor să desfășoare activități neautorizate.

„Programul malițios a utilizat tehnici sofisticate de ascundere a codului și de evitare a detectării, inclusiv înlocuirea unei componente legitime a unui instrument de dezvoltare cu o versiune malițioasă”, precizează compania.

Ulterior, pe 20 octombrie, hackerii au utilizat dispozitivul compromis și un instrument intern de inteligență artificială pentru a obține acces la sistemele altor angajați implicați în administrarea portofelelor digitale.

Pe 29 octombrie, atacatorii au folosit datele de autentificare obținute pentru a pătrunde în infrastructura de autorizare a tranzacțiilor.

Transferuri de miliarde de dolari și retrageri suspendate

În numai patru minute, între orele 20:05 și 20:09 UTC, cinci portofele digitale Binance au transferat milioane de XRP către o adresă controlată de atacatori. Au fost implicate și transferuri de SOL, OP și BTC.

Binance a suspendat retragerile și a colaborat cu partenerii săi pentru blocarea activelor afectate. Cu toate acestea, măsura nu a putut opri imediat toate transferurile neautorizate.

„Suspendarea retragerilor nu a putut, de una singură, să oprească toate mișcările neautorizate de active. Autorizațiile malițioase EIP-7702 existau pe blockchain și funcționau independent de infrastructura obișnuită de retragere a Binance”, se arată în raport.

Ultimul transfer neautorizat a fost finalizat la ora 23:56 UTC, pe 29 octombrie. Compania susține că ulterior nu au mai fost identificate alte transferuri neautorizate.

FBI indică implicarea Coreei de Nord

Binance afirmă că cele mai recente informații publicate de Biroul Federal de Investigații din SUA indică responsabilitatea Coreei de Nord pentru acest atac.

„Cele mai recente informații publicate de Biroul Federal de Investigații indică faptul că Republica Populară Democrată Coreeană este responsabilă pentru acest incident”, a transmis compania.

De-a lungul anului 2026, echipele de securitate Binance au detectat și împiedicat 57 de presupuse tentative de atac cibernetic asociate Coreei de Nord.

„Colaborăm cu experți independenți în securitate cibernetică pentru a realiza o analiză cuprinzătoare a incidentului, pentru a valida concluziile noastre și pentru a recomanda măsuri suplimentare”, a precizat Binance.

Investigația este în continuare în desfășurare, iar anumite detalii tehnice vor rămâne confidențiale, pentru a preveni noi atacuri.