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Schema e-DRIVE intră în consultare publică. Două măsuri de finanțare pentru modernizarea flotelor de transport

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a lansat în consultare publică documentația pentru două măsuri de finanțare din cadrul schemei e-DRIVE, destinată sprijinirii investițiilor în înlocuirea flotelor de vehicule ale întreprinderilor și în modernizarea transportului rutier de pasageri.
Schema e-DRIVE intră în consultare publică. Două măsuri de finanțare pentru modernizarea flotelor de transport
Sursa foto: Mediafax Foto/ DPA/Hepta
Oana Antipa
03 nov. 2026, 21:22, Economic
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Finanțarea este susținută din Fondul pentru Modernizare, iar companiile interesate pot transmite observații și propuneri până la 18 noiembrie.

Două linii de finanțare pentru înlocuirea flotelor de vehicule

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a anunțat punerea în consultare publică a ghidurilor solicitantului pentru schema e-DRIVE, un mecanism de sprijin destinat investițiilor în transportul cu emisii reduse.

Potrivit instituției, sunt pregătite două linii distincte de finanțare: Măsura 1, care presupune acordarea unor ajutoare de minimis, și Măsura 2, bazată pe acordarea de ajutoare de stat.

Prima măsură vizează sprijinirea investițiilor destinate înlocuirii flotelor întreprinderilor, în timp ce a doua include atât înlocuirea flotelor companiilor, cât și a vehiculelor utilizate pentru transportul rutier de pasageri, conform proiectelor de ordin publicate de minister.

Ambele măsuri sunt finanțate prin Fondul pentru Modernizare, instrument european destinat susținerii investițiilor în modernizarea sistemelor energetice și reducerea impactului asupra mediului.

Schema de ajutor de stat și de minimis e-DRIVE este reglementată prin Ordinul ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 2291/2025, cu modificările ulterioare.

Înscrierile pentru finanțare nu au fost încă deschise

Ministerul precizează că actuala etapă nu reprezintă lansarea efectivă a apelurilor de proiecte.

Deocamdată, sunt supuse consultării publice regulile pe baza cărora vor fi acordate finanțările, astfel încât reprezentanții companiilor și ai sectorului transporturilor să poată contribui la definitivarea documentației.

Prin urmare, firmele interesate nu pot depune încă cereri pentru obținerea fondurilor.

Calendarul final al înscrierilor va fi comunicat ulterior, după aprobarea ghidurilor solicitantului.

Ce prevăd proiectele de ordin pentru schema e-DRIVE

Documentele aflate în consultare publică stabilesc cadrul pentru aprobarea ghidurilor solicitantului aferente celor două măsuri.

În cazul Măsurii 1, proiectul de ordin se referă la sprijinirea investițiilor pentru înlocuirea flotelor întreprinderilor prin ajutoare de minimis, în conformitate cu Regulamentul european nr. 2023/2831.

Pentru Măsura 2, proiectul vizează sprijinirea înlocuirii flotelor întreprinderilor și a vehiculelor pentru transportul rutier de pasageri, în baza cadrului european aplicabil ajutoarelor de stat, inclusiv Regulamentul nr. 651/2014.

Cele două proiecte prevăd că ordinele de aprobare a ghidurilor vor fi publicate în Monitorul Oficial, iar implementarea acestora va reveni Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin Direcția Generală Programe Europene Transport.

Până la aprobarea documentației finale, condițiile de accesare a finanțărilor și calendarul depunerii proiectelor rămân în curs de definitivare.

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