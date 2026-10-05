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Fostul ministru al lui Orbán, audiat pentru afacerile cu BYD. Noul Guvern investighează deciziile privind compania chineză

Fostul ministru ungar de Externe Péter Szijjártó a fost audiat luni de o comisie parlamentară în legătură cu relația sa cu producătorul chinez de automobile electrice BYD, companie la care a preluat o funcție executivă după retragerea din politică.
Fostul ministru al lui Orbán, audiat pentru afacerile cu BYD. Noul Guvern investighează deciziile privind compania chineză
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
05 oct. 2026, 14:22, Știri externe
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Duminică, fostul ministru le-a declarat jurnaliștilor că există „neînțelegeri serioase” în privința investiției BYD în Ungaria, potrivit The Independent.

„Consider un mare succes faptul că această fabrică a venit în Ungaria”, a declarat Szijjártó. El a susținut că subvențiile propuse și acordate pentru construcția fabricii BYD de la Szeged s-au încadrat în limitele obișnuite pentru investiții de asemenea dimensiuni.

Noul premier Péter Magyar vrea investigarea deciziilor

Actualul premier al Ungariei, Péter Magyar, a anunțat încă din iulie intenția de a verifica modul în care au fost gestionate investițiile companiei chineze.

Magyar l-a acuzat pe Szijjártó că a sprijinit BYD cu „sute de miliarde” de forinți din bani publici, precum și prin sprijin diplomatic și infrastructură asigurată de stat.

Premierul a promis o investigație care să analizeze deciziile, negocierile și angajamentele asumate de statul ungar în legătură cu investiția BYD în perioada în care Szijjártó era ministru.

Acuzațiile formulate de Magyar nu echivalează, în această etapă, cu o constatare că fostul ministru ar fi încălcat legea.

Ungaria a mizat masiv pe investițiile chineze

În timpul guvernelor Orbán, Szijjártó a negociat numeroase investiții ale companiilor chineze în Ungaria, în special în industria bateriilor destinate automobilelor electrice. Strategia Budapestei urmărea transformarea țării într-un centru global pentru producția bateriilor litiu-ion.

Rezultatele economice au fost însă afectate de reducerea cererii și de alte presiuni din piață.

Guvernul condus de Péter Magyar, instalat în mai, a promis între timp o reglementare mai strictă și un control sporit asupra industriei bateriilor. Măsurile au fost anunțate după accidente de muncă și după identificarea, la unele fabrici, a unor niveluri de contaminare peste limitele legale.

Cazul Szijjártó-BYD pune astfel sub presiune una dintre componentele importante ale strategiei economice promovate în perioada Orbán: atragerea masivă de capital chinez în Ungaria, în special în sectoarele automobilelor electrice și bateriilor.

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