După mai bine de un deceniu în care cluburile au beneficiat de subvenții și sponsorizări de sute de milioane de euro, mai multe echipe caută investitori, reduc cheltuielile sau renunță la proiecte, relatează Reuters.

Peste două miliarde de dolari au ajuns în fotbal printr-un sistem de facilități fiscale

În perioada guvernării Orbán, fotbalul maghiar a beneficiat de investiții publice considerabile, inclusiv pentru construirea și modernizarea stadioanelor.

Potrivit datelor transmise de Ministerul de Interne al Ungariei, aproximativ 677 de miliarde de forinți, echivalentul a 2,07 miliarde de dolari, au fost direcționate către cluburi prin mecanismul fiscal cunoscut sub numele de TAO.

Acest sistem permitea companiilor să redirecționeze o parte din impozitul pe profit către organizații sportive, în loc să vireze integral suma la bugetul statului.

Alte aproximativ 60 de miliarde de forinți au provenit din granturi și sponsorizări de stat.

Noul premier, Péter Magyar, intenționează să elimine mecanismul TAO și să îl înlocuiască printr-un sistem de finanțare directă de la buget. Pentru sporturile cu spectatori ar urma să fie alocate 150 de miliarde de forinți, aproximativ 458 de milioane de dolari.

Magyar a criticat vechiul model, pe care îl consideră netransparent, și a avertizat că echipele care au cheltuit excesiv trebuie să își adapteze bugetele.

Cluburile caută cumpărători și reduc salariile

Schimbarea politicii de finanțare pune presiune pe echipele care depind de sprijinul statului sau de sponsorizările companiilor publice.

Unele cluburi au fost scoase la vânzare, în timp ce altele au suspendat investiții și încearcă să reducă salariile fotbaliștilor.

Un exemplu este Videoton FC Fehérvár, fostă campioană a Ungariei, care trebuie să găsească soluții pentru acoperirea unui posibil deficit bugetar de 500 – 750 de milioane de forinți până la jumătatea anului 2027.

Clubul a fost transferat administrației locale pentru suma simbolică de un forint, după retrogradarea din prima ligă în 2025. Ulterior, doi potențiali cumpărători au renunțat la negocieri.

Economistul sportiv Gábor Szabados consideră că echipele care nu reușesc să genereze venituri comerciale suficiente vor avea dificultăți majore pe termen lung.

Stadioane impresionante, dar fără suficienți spectatori

Investițiile realizate în timpul guvernării Orbán au schimbat infrastructura fotbalistică a Ungariei.

Printre cele mai importante proiecte se numără Puskás Aréna din Budapesta, stadion cu o capacitate de 67.215 locuri, construit cu aproximativ 500 de milioane de euro și care a găzduit finala Ligii Campionilor din 2026.

Un alt exemplu este Pancho Aréna din Felcsút, localitatea copilăriei fostului premier, inaugurată în 2014.

Clubul Puskás Akadémia, din aceeași localitate, a primit aproximativ 123 de milioane de euro prin programele de finanțare, potrivit calculelor prezentate de actualul guvern.

Reprezentanții clubului resping acuzațiile privind utilizarea netransparentă a fondurilor și susțin că investițiile au contribuit la dezvoltarea uneia dintre cele mai productive academii de fotbal din țară.

Totuși, cercetători ai universității ELTE-KRTK consideră că extinderea infrastructurii nu a fost însoțită de o creștere proporțională a numărului de spectatori.

La Debrecen, de exemplu, stadionul construit în 2014, cu o capacitate de peste 20.000 de locuri, atrage în mod obișnuit doar aproximativ un sfert din numărul maxim de spectatori.

Investițiile nu au readus Ungaria la gloria din perioada lui Ferenc Puskás

Una dintre ambițiile declarate ale lui Viktor Orbán a fost readucerea fotbalului maghiar la nivelul generației legendare conduse de Ferenc Puskás, care a ajuns în finala Cupei Mondiale din 1954.

Cu toate acestea, Ungaria nu a reușit să se califice la un Campionat Mondial în perioada analizată.

În plus, performanțele cluburilor maghiare în competițiile europene plasează țara pe locul 18 în clasamentul coeficienților continentali, un rezultat considerat modest în raport cu investițiile efectuate.

Orbán a respins criticile la adresa sistemului TAO, susținând că fondurile proveneau din contribuțiile companiilor profitabile și că au permis modernizarea infrastructurii sportive și sprijinirea sportului juvenil și amator.

Ferencváros contestă reformele noului guvern

Schimbările anunțate de administrația Magyar au generat și un conflict între autorități și unele dintre cele mai importante cluburi din Ungaria.

Compania energetică de stat MVM analizează contractul de sponsorizare cu Ferencváros, evaluat la aproximativ 12 milioane de euro anual în perioada 2024 – 2026.

Guvernul a anunțat, de asemenea, intenția de a introduce reguli mai stricte privind conflictele de interese în conducerea organizațiilor sportive, măsură care ar putea afecta oficiali apropiați fostului partid de guvernământ Fidesz.

Ferencváros consideră că modificările propuse sunt neconstituționale și reprezintă o încercare de înlăturare a adversarilor politici din structurile sportive.

Totodată, Ministerul de Interne a acuzat clubul că ar fi utilizat 25 de miliarde de forinți, destinați inițial construirii unor facilități sportive, pentru cheltuieli curente și transferuri de jucători.

Ferencváros contestă aceste constatări și a solicitat o nouă verificare a modului în care au fost cheltuite fondurile.

Directorul general al clubului, Pál Orosz, a declarat anterior că salariile jucătorilor primei echipe au fost reduse cu aproximativ 30% în acest sezon, ca măsură de adaptare la noile condiții economice.

În acest context, viitorul fotbalului maghiar depinde tot mai mult de capacitatea cluburilor de a atrage investiții private, de a crește veniturile comerciale și de a funcționa fără nivelul de sprijin financiar de care au beneficiat în ultimii ani.