Un fost om de încredere al lui Viktor Orbán, reținut în Ungaria. Suspiciuni de fraudă și documente falsificate

Poliția ungară l-a reținut miercuri pe György Matolcsy, fostul guvernator al Băncii Centrale și fost ministru în guvernul condus de Viktor Orbán. Măsura reprezintă un pas important în anchetele desfășurate de noua administrație privind presupusele nereguli financiare din timpul guvernării Orbán, relatează The Independent.

Premierul Ungariei, Péter Magyar, a anunțat pe Facebook că fostul guvernator se află în custodia autorităților, fără să ofere alte detalii.

De la preluarea puterii, la începutul acestui an, guvernul condus de Magyar a acordat prioritate investigării presupuselor abuzuri financiare comise de foști oficiali ai administrației Orbán.

Fostul guvernator, suspectat de fraudă economică

Reținerea a avut loc după ce Parchetul Central al Ungariei a anunțat că desfășoară „acțiuni de anchetă coordonate” în mai multe locații, într-un dosar privind presupusa deturnare ilegală de fonduri legată de Banca Centrală.

Instituția nu l-a menționat inițial pe Matolcsy, precizând că va comunica ulterior informații suplimentare.

Avocatul fostului guvernator, Pál Bátki, a declarat pentru publicația ungară Telex că acesta este suspectat de fraudă economică ce a provocat prejudicii financiare semnificative și de folosirea unui document privat falsificat.

Matolcsy a condus Banca Centrală a Ungariei între 2013 și 2025, după ce a fost ministru al Economiei în guvernul Orbán, între 2010 și 2013.

Considerat mult timp unul dintre cei mai apropiați aliați economici ai fostului premier, Matolcsy a negat orice faptă ilegală.

Suspiciuni privind fonduri publice de sute de milioane de dolari

Mandatul lui Matolcsy la conducerea Băncii Centrale a fost marcat de acuzații de corupție legate de înființarea unor fundații finanțate de instituție cu sute de miliarde de forinți din bani publici, echivalentul a sute de milioane de dolari.

În septembrie, a fost depusă o plângere penală pentru suspiciuni de delapidare, neglijență, fraudă și abuz în serviciu, în legătură cu perioada în care Matolcsy a condus banca.

Sesizarea a urmat unui audit al unor investiții imobiliare anterioare, care a constatat că anumite proprietăți fuseseră cumpărate la prețuri supraevaluate, provocând prejudicii financiare semnificative instituției.

La momentul relatării, nu era clar dacă reținerea fostului guvernator avea legătură cu achizițiile imobiliare sau cu fondurile transferate către fundațiile Băncii Centrale.

Guvernul Magyar intensifică anchetele privind fosta administrație

Într-un interviu acordat marți agenției Associated Press, premierul Péter Magyar a susținut că membri ai fostului guvern, oameni de afaceri, oligarhi și persoane apropiate acestora ar fi comis infracțiuni grave, în special fapte de corupție care implică fonduri naționale și europene.

În luna iulie, administrația sa a înființat Oficiul Național pentru Recuperarea și Protejarea Activelor, instituție cu atribuții de investigare și urmărire penală în cazurile de utilizare ilegală a fondurilor publice.

Magyar a descris noua instituție drept o „superautoritate”, care poate implica poliția, procurorii și administrația fiscală.

Potrivit premierului, scopul este ca descoperirea unor cazuri complexe de corupție să nu mai dureze ani întregi.