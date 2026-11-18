Artistul, născut James Hillier Blount, cere să devină Ryan Bel Air, o aluzie clară la compania aeriană low-cost irlandeză. Iar prețul este mic. „M-a costat 53,05 lire sterline”, a scris el în descrierea fotografiei, adică puțin peste 60 de euro. „Destul cât să-mi cumpăr un bagaj de cală cu Ryanair”, a glumit imediat un internaut, potrivit Le Figaro.

Totul a început cu o promisiune făcută chiar înainte de lansarea albumului Airplane Mode, al optulea său album de studio, pe 6 noiembrie. Fidel temei aviatice a albumului, cântărețul britanic a promis că se va redenumi Ryan Air dacă va ajunge pe primul loc în topuri.

A adăugat un al doilea prenume

Misiune îndeplinită și era și timpul. Potrivit Official Charts Company, citată de The Independent , cântărețul nu se mai bucurase de un asemenea succes în Regatul Unit de la albumul „All the Lost Souls” din 2007. La completarea formularului, însă, a adăugat un „Bel” între cele două cuvinte, fără a explica pentru moment de unde provine acest al doilea prenume.

Album, având ca temă călătoriile

Pentru a lansa acest album, având ca temă călătoriile, artistul a ales un cadru potrivit. Imediat după lansarea albumului, i-a surprins pe pasagerii de pe aeroportul Heathrow din Londra cu un concert improvizat în mijlocul terminalului, așa cum se arată într-un videoclip postat pe contul său de Instagram . Aviația nu este o temă aleatorie pentru artistul, fost căpitan al armatei britanice. Fiul unui colonel pilot de elicopter, a studiat ingineria aeronautică la Universitatea din Bristol și a obținut licența de pilot privat la 16 ani. „Nu pot exprima cât de recunoscător sunt tuturor celor care mi-au descărcat, cumpărat sau ascultat albumul”, le-a spus el fanilor săi după anunțarea rezultatelor clasamentului.

Compania, nu a putut rata ocazia. Imediat ce pariul pe X a fost anunțat, a răspuns: „Cel puțin oamenii vor ști cine ești”. Sub postarea de luni pe Instagram, potrivit publicației britanice Cover Media, un cont Ryanair a promis: „ Avocații noștri te vor contacta”.

Reacție negativă a companiei

Însuși cântărețul anticipase reacția negativă într-un videoclip. În acesta, el înscenează un apel telefonic fals de la compania aeriană, amenințând că își va așeza familia pe rânduri separate în avion. Răspunsul său: „ Nu mă veți da în judecată. Sunteți prea zgârciți ” .

Fanii se distrează de minune. Unii vor să înceapă o campanie de crowdfunding pentru a-i rambursa cheltuielile. Alții cer o „rambursare” pentru albumul lor cu autograf, semnat de James și nu de Ryan.

Nu este prima dată când cântărețul își folosește numele. În 2024, pentru a 20-a aniversare a albumului Back to Bedlam , el a jurat „pe viața sa și pe cea a singurului său fan, Brian din Glasgow” să ia numele ales de public dacă reeditarea ajungea pe primul loc în topuri.

Utilizatorii de internet au votat pentru Blunty McBluntface, o referință la Boaty McBoatface, nava britanică de cercetare polară numită prin vot popular în 2016. Albumul a terminat pe locul 7, iar familia sa a sărbătorit cu un videoclip. Rămâne de văzut ce părere are despre Ryan Bel Air.