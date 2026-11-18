Denumită „Operațiunea Vivaldi”, contraofensiva s-a încheiat în octombrie și a permis Ucrainei să recucerească aproximativ 277 de kilometri pătrați, potrivit unei investigații publicate miercuri de Reuters.

Roboții înarmați au deschis drumul soldaților ucraineni

Operațiunea a fost desfășurată în primăvara și vara acestui an de Corpul 3 de Armată al Ucrainei, una dintre cele mai experimentate structuri militare ale Kievului.

În timpul atacurilor, forțele ucrainene au utilizat vehicule terestre controlate de la distanță, echipate cu mitraliere de calibru mare, lansatoare de grenade sau încărcături explozive. Alte sisteme robotizate au fost folosite pentru deminarea terenului.

În anumite situații, roboții de luptă au fost transportați în spatele liniilor ruse cu ajutorul unor drone de mari dimensiuni, adaptate pentru asemenea misiuni.

În paralel, dronele aeriene au atacat pozițiile fortificate ale adversarului, înainte ca militarii ucraineni să înainteze în grupuri restrânse.

Operațiunea a fost susținută de sisteme de război electronic care au perturbat comunicațiile și funcționarea dronelor rusești.

Ucraina susține că a împiedicat o manevră de încercuire a orașului Sloviansk

Potrivit armatei ucrainene, obiectivul principal a fost blocarea unei încercări a Rusiei de a avansa spre așa-numita centură de fortărețe din estul Ucrainei, o rețea de orașe fortificate considerate esențiale pentru apărarea regiunii Donețk.

Contraofensiva a vizat în special o zonă situată la nord de Sloviansk, unde trupele ruse încercau să creeze condițiile pentru încercuirea orașului.

Militarii ucraineni afirmă că au reușit să recucerească 277 de kilometri pătrați, dintr-un total de aproximativ 177.000 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean aflat sub ocupație rusă.

Reuters precizează că nu a putut verifica independent toate relatările armatei ucrainene despre desfășurarea luptelor, însă modificările teritoriale au fost consemnate și de analiști care monitorizează frontul pe baza informațiilor din surse deschise.

„O mie de dispozitive pot acționa simultan în aer și la sol”

Generalul de brigadă Andrii Bilețki, unul dintre comandanții implicați în operațiune, a explicat că utilizarea simultană a unui număr mare de sisteme fără echipaj transformă modul de desfășurare a luptelor.

Dacă în războiul convențional o unitate militară se baza pe câteva zeci de vehicule blindate și puncte de comandă, noile tehnologii permit desfășurarea simultană a sute sau chiar mii de dispozitive într-un spațiu relativ restrâns.

„Acum, o mie de dispozitive pot fi în aer și la sol, în aceeași zonă, în același timp”, a declarat Bilețki.

Comandantul Corpului 3, Dmytro Rohoziuk, a subliniat că armata ucraineană dezvoltă un model de luptă în care infanteria operează în strânsă coordonare cu sistemele robotizate.

Această abordare urmărește reducerea expunerii soldaților în zonele puternic supravegheate și atacate de drone.

Patru etape de luptă, inspirate de „Anotimpurile” lui Vivaldi

Denumirea operațiunii face trimitere la cele patru părți ale celebrei lucrări muzicale „Anotimpurile”, compusă de Antonio Vivaldi.

Potrivit participanților intervievați de Reuters, planul militar a fost împărțit în patru faze, iar pregătirile inițiale au fost desfășurate în condiții de secretizare strictă.

Primele acțiuni au urmărit eliminarea grupurilor rusești infiltrate în teritoriul controlat de Ucraina.

Ulterior, dronele de atac cu rază medie au lovit rute de aprovizionare și puncte de comandă rusești, în timp ce sistemele antiaeriene au vizat dronele de recunoaștere ale Moscovei.

Comandanții ucraineni au utilizat și manevre de inducere în eroare, prin atacuri menite să atragă forțele ruse într-un anumit sector, înainte ca ofensiva principală să fie declanșată în altă zonă.

Tehnologia Starshield, folosită pentru coordonarea dronelor

Un rol important în desfășurarea operațiunii l-a avut Starshield, versiunea militară a serviciului de comunicații prin satelit Starlink, dezvoltat de compania SpaceX.

Sistemul a fost utilizat pentru coordonarea mai multor drone de atac și platforme fără echipaj.

Totuși, restricțiile privind utilizarea Starshield, anunțate de Ucraina în octombrie, au ridicat semne de întrebare referitoare la dependența armatei de această infrastructură de comunicații.

Contraofensiva era deja în mare parte încheiată în momentul apariției acestor limitări, precizează Reuters.

Experții avertizează că succesul a fost unul limitat

Deși operațiunea a reprezentat un rezultat favorabil pentru Kiev, analiștii militari consideră că impactul său strategic trebuie evaluat cu prudență.

Christopher Tuck, specialist în studii strategice la King’s College London, a apreciat că forțele ucrainene au reușit să contracareze o manevră importantă a Rusiei, însă rezultatul a rămas limitat din punct de vedere geografic.

La rândul său, analistul militar Rob Lee, de la Foreign Policy Research Institute, a subliniat că operațiunea a demonstrat atât potențialul tacticilor bazate pe roboți și drone, cât și dificultatea desfășurării unor atacuri în zonele intens supravegheate de sisteme fără echipaj.

Comandanții ucraineni susțin că pierderile proprii au fost de aproximativ șapte ori mai mici decât cele ale forțelor ruse în timpul contraofensivei.

Operațiunea ilustrează importanța tot mai mare a integrării tehnologiilor fără echipaj în confruntările terestre, într-un război în care ambele tabere utilizează pe scară largă drone, roboți și mijloace de război electronic.