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Lufthansa își extinde influența în Europa. Compania germană cumpără 44,9% din TAP Air Portugal

Guvernul Portugaliei a ales miercuri compania aeriană germană Lufthansa pentru a cumpăra 44,9% din acțiunile TAP Air Portugal, într-o tranzacție de 1,2 miliarde de euro.
Lufthansa își extinde influența în Europa. Compania germană cumpără 44,9% din TAP Air Portugal
Iulian Moşneagu
14 oct. 2026, 17:09, Economic
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Tranzacția, negociată de mai mulți ani și amânată în repetate rânduri, reprezintă un nou pas în procesul de consolidare a industriei aviatice europene. Integrarea în grupuri mai mari este considerată o soluție prin care companiile aeriene naționale mai mici își pot consolida poziția pe piață și pot face față mai ușor dificultăților economice, potrivit Reuters.

Analiștii și reprezentanții industriei estimează că acest proces s-ar putea accelera, pe fondul creșterii puternice a prețurilor combustibilului pentru avioane, provocată de războiul din Iran.

În aceste condiții, companiile aeriene cu o situație financiară mai fragilă sunt nevoite să caute parteneriate cu grupuri mai mari, care dispun de resurse financiare mai solide.

Lufthansa a câștigat în fața Air France-KLM

Lufthansa, care deține deja companii aeriene precum Austrian Airlines, ITA Airways și SWISS, s-a impus în fața grupului aviatic franco-olandez Air France-KLM.

Premierul portughez Luís Montenegro a anunțat, într-o conferință de presă, că oferta Lufthansa a fost cu 16% mai mare decât cea prezentată de Air France-KLM.

Înainte de anunțarea deciziei, directorul general al TAP, Luís Rodrigues, a declarat că integrarea într-un grup mai mare i-ar permite companiei portugheze „să aibă acces la mai multe resurse, în condiții mai avantajoase”.

Guvernul portughez a precizat că alegerea Lufthansa nu s-a bazat doar pe suma oferită, ci și pe planurile prezentate de cele două grupuri pentru dezvoltarea TAP, inclusiv perspectivele de creștere și capacitatea companiei de a rămâne competitivă pe termen lung.

Care sunt avantajele TAP Air Portugal pentru Lufthansa

Principalul avantaj al TAP îl reprezintă sloturile aeroportuare valoroase care permit operarea zborurilor între Lisabona și destinații din Brazilia, țările africane vorbitoare de portugheză și Statele Unite.

Guvernul dorește ca viitorul partener al TAP să extindă operațiunile și conexiunile aeriene în întreaga rețea de aeroporturi a Portugaliei, nu doar pe aeroportul principal din Lisabona, ci și în Porto, Faro, Azore și Madeira.

În luna iunie, TAP opera o flotă de 101 aeronave și deservea 93 de destinații la nivel mondial: 52 în Europa, 16 în America de Sud și Centrală, 14 în Africa și 11 în America de Nord.

TAP a transportat un număr record de 8,2 milioane de pasageri în prima jumătate a anului 2026, în creștere cu 4,2% față de aceeași perioadă a anului precedent.

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