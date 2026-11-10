Rheinmetall a achitat integral 138 de milioane de euro pentru Șantierul Naval Mangalia. Ce avize mai sunt necesare

Plata a fost făcută marți, 9 noiembrie, după adjudecarea licitației publice organizate în 9 octombrie. Potrivit CITR, aceasta este cea mai mare tranzacție realizată vreodată în România pentru o companie aflată în insolvență sau faliment.

Transferul proprietății, condiționat de avize

Transferul efectiv al dreptului de proprietate va avea loc după îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute în procesul de vânzare, respectiv după obținerea avizelor, autorizațiilor și aprobărilor impuse de lege pentru tranzacțiile de o asemenea importanță strategică.

CITR arată că această etapă deschide calea către finalizarea transferului și creează premisele pentru revitalizarea activității industriale pe platforma de la Mangalia.

Rheinmetall și MSC vor transforma șantierul într-un centru cu dublă utilizare

Rheinmetall și compania elvețiană de transport maritim MSC au anunțat oficial, în 19 octombrie, că vor prelua Șantierul Naval Mangalia, după adjudecarea licitației organizate de CITR. Cele două companii au transmis că obiectivul este dezvoltarea unei capacități de producție cu dublă utilizare, pentru construcții navale civile și militare, organizată pe sectoare și zone de securitate distincte. „Prin această preluare, planificăm o extindere amplă și modernizarea șantierului”, a declarat Tim Wagner, CEO al diviziei Naval Systems. Șantierul va avea un rol esențial în construcția celor patru nave militare contractate de Guvernul României și va funcționa ca hub pentru alte proiecte navale militare.

Consiliul Concurenței a confirmat în exclusivitate pentru Mediafax că Rheinmetall a notificat Comisia pentru examinarea investițiilor directe (CEID). Tranzacția are nevoie de avizele obligatorii ale CEID și ale Consiliului Concurenței.