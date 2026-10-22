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Șeful grupului german Axel Springer a propus preluarea unei părți din operațiunile TikTok în Europa. Compania susține o soluție similară celei din SUA

Mathias Döpfner, directorul general al grupului media german Axel Springer, a propus ca firma sa să participe la cumpărarea unei părți din operațiunile europene ale TikTok, potrivit Financial Times.
Șeful grupului german Axel Springer a propus preluarea unei părți din operațiunile TikTok în Europa. Compania susține o soluție similară celei din SUA
Iulian Moşneagu
22 oct. 2026, 14:43, Economic
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Grupul media german Axel Springer ar saluta o inițiativă europeană pentru separarea TikTok de proprietarii săi chinezi, după modelul acordului încheiat în Statele Unite, a declarat joi un purtător de cuvânt al companiei pentru Reuters.

Declarația vine după ce Financial Times a relatat că Mathias Döpfner, directorul general și coproprietarul Axel Springer, a propus ca grupul german să participe la un acord pentru cumpărarea unei părți din operațiunile europene ale TikTok.

Propunerea Axel Springer nu a obținut sprijinul Comisiei Europene

Potrivit FT, propunerea a fost prezentată în ianuarie, în timpul unei întâlniri cu ambasadorul SUA în Franța, Charles Kushner, organizată la sediul Axel Springer din Berlin. Kushner este tatăl lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

Întâlnirea a fost organizată inițial pentru a discuta despre antisemitismul pe rețelele sociale, însă Döpfner a adus în discuție și posibilitatea schimbării proprietarilor TikTok în Europa.

Ulterior, propunerea a fost comunicată unor reprezentanți ai Comisiei Europene, dar nu a obținut sprijinul acestora, potrivit FT. ByteDance, compania chineză care deține TikTok, a respins informațiile privind o posibilă achiziție, precizând că nu au avut loc discuții oficiale în acest sens.

„După cum reiese din declarațiile sale publice, Mathias Döpfner a pledat întotdeauna pentru o soluție europeană în cazul TikTok, după modelul american”, a declarat purtătorul de cuvânt al Axel Springer pentru Reuters.

„Dacă o astfel de soluție s-ar fi concretizat, Axel Springer ar fi salutat oportunitatea de a participa la aceasta, în calitate de actor important pe piața europeană a mass-media”, a adăugat acesta.

În ianuarie, ByteDance a finalizat un acord pentru transferul controlului asupra operațiunilor TikTok din Statele Unite către o societate mixtă deținută de investitori americani.

Acordul a urmărit evitarea interzicerii aplicației în SUA și reducerea preocupărilor de securitate exprimate de politicienii americani în legătură cu proprietarii chinezi ai platformei.

Directorul Axel Springer a cerut anterior schimbarea proprietarilor TikTok

Mathias Döpfner a criticat în repetate rânduri TikTok. Într-un discurs susținut în luna mai, la Congresul Mondial Evreiesc de la Geneva, acesta a descris platforma drept „una dintre cele mai periculoase mașinării de propagandă pentru amplificarea conținutului extremist” și a cerut combaterea consecventă a antisemitismului pe rețelele sociale.

„În America, TikTok a fost obligată să fie vândută unor proprietari non-chinezi. Europa ar trebui să urmeze acest exemplu”, a declarat el la acea vreme.

Grupul german Axel Springer deține, printre altele, publicațiile Politico, The Telegraph, Business Insider, Bild și Die Welt.

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