Caviar, șampanie și Porsche pe pistă. Cât costă clasa întâi de la Air France

Compania franceză a cheltuit un miliard de euro în cinci ani pentru ca clasa întâi de la Air France, numită „La Première”, să concureze cu avioanele private, relatează Reuters, într-o analiză despre prăpastia tot mai mare dintre pasagerii foarte bogați și cei de la clasa economic. Pe lângă această investiție, compania alocă anual încă un miliard de euro pentru reînnoirea flotei.

Pasagerii La Première intră pe aeroportul Charles de Gaulle printr-o ușă separată, trec printr-un control de securitate discret și așteaptă îmbarcarea într-un lounge cu spa, unde li se servesc caviar și șampanie. Până la avion îi duce un Porsche Cayenne negru. La bord au o suită privată de aproximativ 3,5 metri pătrați, întinsă pe cinci hublouri, pijamale de designer și meniuri create de bucătari cu stele Michelin.

„Am vrut să creăm spațiul ca într-un avion privat”, a spus Fabien Pelous, vicepreședintele executiv Air France responsabil cu experiența clienților.

Cât costă și cine plătește

Un bilet dus-întors Paris–New York la La Première pornește de la puțin sub 14.000 de dolari, aproximativ 12.500 de euro. Directorul general Ben Smith susține că oferta nu are egal pe piață. În septembrie, Skytrax, unul dintre cele mai cunoscute clasamente din aviație, a desemnat-o pentru prima dată cea mai bună clasă întâi din lume.

Air France nu publică cifre separate pentru clasa întâi. Segmentul format din clasa întâi și business a crescut însă cu 28,1% în 2025 și cu 26,9% în 2024, în timp ce veniturile de la clasa economic au stagnat.

Compania mai invocă un avantaj: anonimatul. Avioanele private trebuie înregistrate și pot fi urmărite pe site-urile de monitorizare a traficului aerian, așa că vedetele pot prefera o suită la bordul unui avion de linie.

Economia „în formă de K” ajunge în cabină

Pariul vine într-un an dificil. Prețul kerosenului, care reprezintă 30-40% din cheltuielile companiilor aeriene, s-a mai mult decât dublat de la începutul anului, pe fondul războiului cu Iranul, început la sfârșitul lui februarie. Biletele mai scumpe i-au făcut pe pasagerii de la clasa economic mai atenți la bani. IATA estimează că traficul de pasageri va crește anul acesta cu doar 2,1%, față de 5,3% anul trecut.

Și alte companii merg pe aceeași strategie. La începutul lui octombrie, British Airways a prezentat noile cabine pentru cele 12 avioane A380: capacitatea scade de la 469 la 417 locuri, clasa economic pierde 88 de locuri, iar aproape jumătate din avion va fi ocupată de clasele premium. În SUA, Delta spune că țintește partea de sus a economiei „în formă de K”, în care o parte a populației se îmbogățește, iar cealaltă sărăcește.

Un pariu fără cale de întoarcere

Directorul LATAM, Roberto Alvo, crede că firmele cu oferte premium solide vor ieși cele mai puternice din criză, iar companiile low-cost vor trece printr-o perioadă mai grea, urmată de consolidări.

Analistul John Strickland avertizează însă că retragerea locurilor de la clasa economic este greu de inversat: „Dacă investești atât de mult, reduci capacitatea și lucrurile merg prost, nu mai poți da înapoi”.

Pelous admite că și unii clienți bogați ar putea deveni mai atenți la cheltuieli cât timp războiul ține sus prețurile energiei. Air France nu își va schimba totuși strategia de mutare spre lux.