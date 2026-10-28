Plata rovinietei ar putea fi eliminată pentru o categorie de vehicule. Ce schimbări sunt propuse

Apicultorii care își transportă stupii în diferite regiuni ale țării ar putea beneficia de o nouă scutire. Parlamentarii propun ca vehiculele folosite exclusiv pentru această activitate să nu mai plătească rovinieta.

Ce vehicule ar putea fi scutite

Propunerea se adresează apicultorilor care practică stupăritul pastoral, adică își mută periodic stupii în zone cu plante melifere, precum culturile de rapiță, pădurile de salcâm sau câmpurile cu floarea-soarelui, în funcție de perioada de înflorire.

Scutirea nu s-ar aplica însă tuturor mașinilor folosite de apicultori.

Pentru a beneficia de scutirea de rovinietă, vehiculele trebuie să fie specializate pentru transportul stupilor, să fie omologate în acest scop de Registrul Auto Român (RAR) și să fie utilizate exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral.

Proiectul nu prevede restricții privind greutatea sau dimensiunile vehiculelor, astfel că scutirea ar putea viza atât mașinile de până la 3,5 tone, cât și vehiculele mai mari, dacă îndeplinesc condițiile stabilite.

Transportul stupilor pe distanțe mari, tot mai costisitor

Inițiatorii, 31 de parlamentari din UDMR, PSD, PNL și USR, au explicat că transportul stupilor presupune cheltuieli importante pentru apicultori, mai ales atunci când aceștia trebuie să parcurgă distanțe mari pentru a ajunge în zonele cu plante melifere.

Pe lângă rovinietă, crescătorii de albine trebuie să suporte costurile combustibilului, ale echipamentelor, ale tratamentelor pentru albine și ale întreținerii stupinelor. La acestea se adaugă dificultățile provocate de schimbările climatice, iar zonele în care albinele găsesc suficient nectar sunt tot mai greu de găsit, ceea ce îi obligă pe apicultori să parcurgă distanțe tot mai mari.

Parlamentarii spun că, prin eliminarea rovinietei pentru vehiculele specializate, urmăresc să reducă o parte dintre aceste cheltuieli și să sprijine producția de miere din România.

Potrivit acestora, măsura nu ar afecta semnificativ veniturile statului, deoarece numărul vehiculelor care ar beneficia de scutire este mic în comparație cu totalul celor pentru care se plătește rovinieta.

CES a dat aviz negativ. Ce problemă a identificat

Consiliul Economic și Social (CES) a avizat negativ propunerea. Motivul nu ține de utilitatea scutirii, ci chiar de legea pe care parlamentarii vor să o modifice.

Inițiatorii au propus completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002, care reglementa plata rovinietei. CES atrage însă atenția că această ordonanță a fost abrogată de la 1 octombrie 2026 și înlocuită de Legea nr. 226/2023 privind taxele rutiere.

Noile reguli păstrează rovinieta pentru autoturisme și vehiculele de transport marfă de până la 3,5 tone. Pentru vehiculele de transport marfă de peste 3,5 tone este prevăzut sistemul TollRo, prin care taxa se calculează în funcție de distanța parcursă.

Altfel spus, parlamentarii au depus propunerea după ce vechea ordonanță nu mai era în vigoare.

Avizul CES este consultativ și nu înseamnă că propunerea a fost respinsă definitiv de Parlament. Totuși, pentru ca apicultorii să beneficieze de această scutire, inițiativa trebuie adaptată legislației în vigoare înainte de a-și continua parcursul parlamentar.