În plină austeritate, doi senatori PACE propun deblocarea angajărilor în primării. CES, aviz favorabil

Senatorii Ioan-Cristian Rusu și Rodica Cușnir, din grupul parlamentar PACE – Întâi România, au inițiat un proiect legislativ care ar permite autorităților și instituțiilor publice locale să organizeze concursuri pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante, chiar dacă angajările în sectorul public sunt, în principiu, suspendate până la sfârșitul anului 2026.

Propunerea legislativă urmărește modificarea Legii nr. 141/2025, prin care Guvernul a introdus măsuri de austeritate pentru reducerea deficitului bugetar. Inițiatorii solicită o derogare pentru administrația publică locală, astfel încât posturile vacante să poată fi ocupate în anumite condiții.

Inițiatorii au solicitat dezbaterea proiectului în procedură de urgență.

Angajările ar putea fi reluate, în anumite condiții

Potrivit inițiativei legislative, autoritățile și instituțiile publice locale ar putea organiza, chiar din anul 2026, concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante, indiferent de data la care acestea au rămas neocupate.

Dacă proiectul de lege va fi aprobat, angajările vor fi permise numai dacă sunt respectate simultan patru condiții: încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit prin lege, existența fondurilor necesare în bugetul aprobat, justificarea necesității ocupării posturilor pentru funcționarea serviciilor publice și aprobarea ordonatorului principal de credite.

Derogarea ar urma să se aplice atât primăriilor și consiliilor județene, cât și instituțiilor publice locale vizate de proiect.

Posturi vacante, dar angajări blocate. Argumentele senatorilor PACE

Cei doi senatori PACE susțin că blocarea angajărilor afectează funcționarea instituțiilor locale, împiedicând ocuparea unor posturi, chiar și atunci când numărul angajaților este sub limita legală și există fonduri aprobate pentru salarii.

„Reducerea cheltuielilor publice nu trebuie confundată cu reducerea capacității administrative a statului și a autorităților administrației publice locale”, susțin inițiatorii.

Potrivit acestora, pensionările, demisiile și transferurile lasă posturi neocupate, iar lipsa personalului poate provoca întârzieri în soluționarea cererilor cetățenilor, dificultăți în furnizarea serviciilor publice și întârzieri în realizarea investițiilor locale.

„Un plafon maxim de personal trebuie să funcționeze ca plafon, nu ca obligație de menținere artificială a unor posturi vacante”, spun parlamentarii.

„Nu se majorează organigramele. Nu se elimină plafoanele de personal. Nu se permite depășirea bugetelor aprobate”, au mai precizat senatorii.

Aviz favorabil de la CES

Consiliul Economic și Social (CES) a avizat favorabil proiectul, însă a formulat mai multe observații privind aplicarea derogării.

Instituția consideră că măsura poate avea un impact social pozitiv, odată cu ocuparea posturilor necesare funcționării serviciilor publice, însă atrage atenția că legislația actuală permite deja, în cazuri temeinic justificate, ocuparea a maximum 15% dintre posturile vacantate după 1 ianuarie 2026.

De asemenea, CES consideră că ar trebui analizată extinderea derogării la toate instituțiile publice vizate de suspendarea angajărilor în 2026, nu doar la administrația locală.

„Se impune analizarea oportunității ca această derogare să fie aplicabilă, în condiții similare, tuturor autorităților și instituțiilor publice cărora li se aplică regimul general prevăzut de art. XXII”, care reglementează suspendarea angajărilor în sectorul public în anul 2026, se arată în avizul CES.

Totodată, CES solicită inițiatorilor să justifice de ce proiectul permite ocuparea și a posturilor rămase libere în anii anteriori și să stabilească reguli clare pentru alegerea celor care pot fi ocupate.