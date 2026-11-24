Într-o postare pe Facebook, Câciu afirmă că actuala dilemă bugetară, generată de nerealizarea unor venituri estimate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și de necesitatea achitării facturilor restante, ar fi putut fi atenuată prin activarea din timp a acestui mecanism european.

Potrivit fostului ministru, România se confruntă cu o dublă presiune asupra deficitului bugetar: pe de o parte, veniturile care nu au fost încasate din PNRR, iar pe de altă parte, cheltuielile suplimentare pentru apărare, inclusiv cele asociate programului european SAFE.

Câciu atrage atenția că împrumuturile acordate prin programul SAFE, în valoare de 16,68 miliarde de euro pentru România, asigură finanțarea cheltuielilor de apărare, dar nu elimină impactul acestora asupra deficitului bugetar.

România nu beneficiază de clauza derogatorie

Adrian Câciu susține că 19 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene beneficiază deja de flexibilitatea fiscală oferită prin clauza derogatorie pentru cheltuielile de apărare.

Printre acestea se numără Germania, Italia, Spania, Polonia, Belgia, Bulgaria, Ungaria și Portugalia. România nu se regăsește pe lista statelor care au activat acest mecanism.

Fostul ministru subliniază că opt dintre cele zece state aflate în prezent în procedură de deficit excesiv beneficiază de această derogare. În opinia sa, acest lucru demonstrează că existența procedurii de deficit excesiv nu reprezintă, în sine, un impediment juridic pentru activarea clauzei.

Flexibilitate fiscală de până la 1,5% din PIB anual

Potrivit lui Adrian Câciu, clauza derogatorie permite o flexibilitate fiscală de până la 1,5% din PIB anual, în perioada 2025-2028.

În cazul României, plafonul teoretic ar depăși 30 de miliarde de lei anual, echivalentul a aproximativ 6 miliarde de euro, susține fostul ministru.

Acest spațiu fiscal ar putea fi utilizat, în limita cheltuielilor eligibile pentru apărare, pentru a diminua presiunea asupra bugetului și pentru a permite plata unei părți importante din datoriile statului către companii.

Câciu precizează că activarea mecanismului nu ar elimina cheltuielile de apărare din deficitul calculat potrivit metodologiei europene ESA, ci ar oferi flexibilitate suplimentară în procesul de ajustare fiscală.

Plata facturilor restante ar putea susține economia

Fostul ministru consideră că activarea clauzei derogatorii ar avea efecte pozitive asupra economiei reale, prin:

– Plata facturilor restante către companii;

– Creșterea lichidității în economie;

– Reducerea riscului de blocaje financiare în lanț;

– Protejarea investițiilor publice;

– Diminuarea presiunii pentru noi măsuri de austeritate;

– Crearea unor condiții mai favorabile relansării economice.

Adrian Câciu afirmă că plata datoriilor statului nu reprezintă doar o problemă contabilă sau bugetară, ci și o măsură de susținere a mediului economic, având în vedere efectele asupra furnizorilor, locurilor de muncă și veniturilor fiscale.

De asemenea, fostul ministru susține că România poate solicita și în prezent activarea clauzei derogatorii și că autoritățile ar trebui să utilizeze toate instrumentele europene disponibile înainte de a recurge la noi măsuri care ar putea afecta economia.

„Una este să soliciți activarea clauzei derogatorii și să primești un refuz din partea instituțiilor europene. Cu totul altceva este să nici nu încerci să beneficiezi de acest mecanism”, a transmis Adrian Câciu.