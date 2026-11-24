Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir, a avut marți o întrevedere cu ambasadorul Japoniei în România, Takashi Katae, dedicată consolidării relațiilor economice dintre cele două state.

Potrivit unui comunicat al ministerului, discuțiile s-au concentrat asupra posibilităților de atragere a capitalului japonez în economia românească, dar și asupra sprijinirii companiilor care desfășoară deja activități în România.

Un obiectiv important îl reprezintă menținerea capacităților de producție existente și dezvoltarea unor noi proiecte industriale, inclusiv prin transfer de tehnologie și colaborare în domeniul inovării.

„Japonia este un partener important pentru România, iar interesul nostru este să dezvoltăm această relație prin proiecte economice concrete, investiții și transfer de tehnologie. Ne dorim să atragem noi companii japoneze în România și, în același timp, să susținem dezvoltarea investițiilor existente și menținerea producției în țara noastră”, a declarat ministrul Daniel Zamfir.

Industrie, infrastructură și tehnologii emergente, printre priorități

Pe agenda întrevederii s-au aflat mai multe domenii considerate de interes comun, printre care industria, infrastructura, inovarea și tehnologiile emergente.

Reprezentanții celor două țări au analizat și modalitățile prin care pot fi consolidate legăturile dintre companiile românești și cele japoneze, astfel încât dialogul instituțional să fie transformat în inițiative economice.

Un alt subiect a fost continuarea colaborării în cadrul Forumului de Inovare Japonia–România, platformă de dialog care poate contribui la identificarea unor oportunități de cooperare tehnologică.

„Există oportunități reale de colaborare, iar dialogul dintre cele două părți trebuie să se reflecte în rezultate concrete pentru economia românească”, a subliniat Daniel Zamfir.

România vrea să atragă și mai mulți turiști japonezi

Cooperarea bilaterală ar putea fi extinsă și în domeniul turismului, autoritățile române fiind interesate de promovarea țării noastre ca destinație de vacanță pe piața japoneză.

Acest demers ar putea contribui la creșterea vizibilității României în rândul turiștilor din Japonia și la dezvoltarea relațiilor dintre operatorii din industria turistică a celor două state.

Ministerul Economiei a precizat că va continua dialogul cu partenerii japonezi și va sprijini identificarea unor proiecte economice și investiționale de interes reciproc.

Întâlnirea dintre Daniel Zamfir și ambasadorul Takashi Katae reprezintă astfel o etapă în eforturile de consolidare a cooperării economice româno-japoneze, cu accent pe atragerea investițiilor, dezvoltarea industriei și introducerea de noi tehnologii în economia românească.