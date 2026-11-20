Ministrul Apărării, Radu Oprea, a anunțat, într-un mesaj publicat vineri pe Facebook, că a avut o întrevedere cu Eric Stewart, directorul executiv al American-Romanian Business Council (AMRO), organizație implicată în dezvoltarea relațiilor comerciale și investiționale dintre cele două țări.

Discuțiile s-au concentrat asupra posibilităților de extindere a cooperării economice româno-americane, cu accent pe sectorul industriei de apărare.

„Am revăzut un vechi prieten al României, Eric Stewart, CEO al American-Romanian Business Council (AMRO)”, a transmis ministrul.

Potrivit acestuia, reprezentantul AMRO pregătește vizita unei noi delegații de oameni de afaceri americani în România, iar întrevederea de la Ministerul Apărării Naționale a avut loc în contextul identificării unor posibile proiecte comune.

„Eric Stewart crede, ca și mine, că Parteneriatul Strategic cu SUA trebuie să aibă o dimensiune economică mai puternică”, a subliniat Ștefan Radu Oprea.

Industria românească de apărare, în căutarea unor noi parteneriate

Ministrul a precizat că există proiecte în care firmele românești și cele americane ar putea colabora, motiv pentru care i-a recomandat lui Eric Stewart să stabilească legături directe cu organizațiile patronale din industria națională de apărare.

Este vorba despre OPIA și PATROMIL, structuri care pot facilita identificarea companiilor românești interesate de parteneriate cu investitori și producători americani.

„Sunt proiecte în care putem colabora, i-am recomandat să intre în contact cu organizațiile patronale din domeniul industriei de apărare: OPIA și PATROMIL pentru că așa va reuși să identifice mai ușor posibilele parteneriate”, a explicat oficialul.

O asemenea cooperare ar putea crea oportunități pentru dezvoltarea capacităților industriale din România, inclusiv prin accesul la tehnologii și expertiză din Statele Unite.



Transferul de tehnologie americană, o prioritate pentru ministrul Apărării

Unul dintre principalele obiective evidențiate de Radu Oprea este dezvoltarea industriei românești prin colaborări care să permită transferul de tehnologie din partea companiilor americane.

Ministrul consideră că expertiza tehnologică a Statelor Unite poate contribui la consolidarea capacității României de a produce și furniza echipamente necesare sectorului militar.

„Tehnologia americană este cea mai avansată în domeniul apărării și de aceea parteneriatele cu companii americane, pentru transferul de tehnogie, sunt o prioritate pentru mine”, a afirmat acesta.

În opinia ministrului, dezvoltarea unei industrii naționale competitive este importantă atât pentru aprovizionarea Ministerului Apărării Naționale, cât și pentru securitatea țării.

„O bază industrială puternică înseamnă furnizori solizi pentru MAPN și securitate pentru România”, a concluzionat Radu Oprea.

Deocamdată, ministrul nu a precizat ce companii americane ar putea participa la viitoarele proiecte, valoarea unor eventuale investiții sau calendarul vizitei delegației de afaceri.