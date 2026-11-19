PNL Dolj a anunțat joi că Biroul Politic Local al Partidului Național Liberal – Filiala Craiova a decis „să o suspende din toate funcțiile politice deținute în cadrul organizației și să o excludă din grupul consilierilor locali ai PNL Craiova”.

PNL: Încălcări repetate ale statutului

Potrivit liberalilor, măsura a fost luată ca urmare a încălcării repetate a prevederilor Statutului PNL.

Adriana Ungureanu este acuzată că a refuzat „în mod constant” să voteze în ședințele Consiliului Local în conformitate cu linia și deciziile stabilite de grupul consilierilor PNL.

„Prin decizia adoptată astăzi, Biroul Permanent Local transmite un mesaj clar: PNL Craiova nu este și nu va fi un partener politic al PSD și nu va face jocurile administrației social-democrate”, transmite PNL Dolj.

„Nu putem vorbi despre o opoziție reală atunci când unii reprezentanți ai partidului aleg, în mod repetat, să se poziționeze în contradicție cu propriile decizii politice și să ofere susținere administrației PSD din Craiova”, afirmă liberalii.

„M-au executat mișelește”

Adriana Ungureanu a reacționat joi seara, la câteva ore după decizia conducerii filialei. Ea susține că a fost înlăturată din partid după aproape 25 de ani de activitate neîntreruptă, „zi și noapte, vară și iarnă, zeci de campanii electorale desfășurate în noroaie, arșiță și ger”.

Aceasta afirmă că motivul deciziei ar fi faptul că i-a dus un tort primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, de ziua acesteia.

„M-au executat mișelește, pentru un motiv neîntemeiat și exagerat: pentru că i-am dus, ca în fiecare an, doamnei primar al Craiovei un tort de ziua ei, de la cofetăria mea”, a scris Ungureanu pe Facebook.