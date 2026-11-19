Întrebat despre comisia parlamentară de anchetă care urmează să analizeze cazul nunții fiicei lui Bolojan de la Oradea din weekendul trecut și despre presupusa colaborare PSD-AUR pentru înființarea acesteia, Grindeanu a susținut că decizia a fost luată cu unanimitate în Biroul Permanent.

„Toată lumea (și PNL, și USR) a votat comisia. (…) A fost unanimitate pentru înființarea acestei comisii”, a spus Sorin Grindeanu.

„Inclusiv PNL a votat”

Acesta a adăugat că inclusiv reprezentanții PNL au fost de acord cu înființarea comisiei de anchetă.

„Sigur că va veni în plen. Dar în Biroul Permanent, toată lumea a fost de acord să existe această comisie de anchetă legată de subiectul respectiv. Dacă toată lumea a zis da, inclusiv PNL-ul, înseamnă că e nevoie”, a afirmat acesta.

Referitor la comparația dintre botezul de la Timișoara și nunta de la Oradea, Grindeanu a spus că, după evenimentul la care a fost naș, a considerat necesar să-și ceară scuze pentru imaginea transmisă publicului.

„Am ieșit după botez să-mi cer scuze”

„Eu am ieșit a doua zi după botez (am fost nași și la ceilalți copii ai lui Alfred Simonis), spunând că cer scuze pentru imaginea pe care am reușit noi s-o proiectăm, părând ca o mulțime ruptă de realitatea românilor, de realitatea din ultimul an și jumătate, când românii au dus-o din rău în mai rău. Ruptă de pensiile înghețate, de taxe mai mari, de economia care merge prost”.

În plus, spune Grindeanu, ca al treilea om în stat, nu se confruntă cu greutăți financiare, dar că a considerat necesar să iasă cu un mesaj public de scuze.

„Nu sunt un om cu venituri mici”

„Personal, pot să spun că nu sunt un om cu venituri mici. Am un salariu, fiind al treilea om în stat, mai mult decât decent, și îmi permit să-mi iau un costum și când sunt naș și un papion și să merg la un eveniment de acest tip. Dar am considerat necesare aceste scuze din această perspectivă, versus fuga de răspundere de la nunta din weekendul trecut”.

Cât despre nunta de la Oradea, Grindeanu consideră că lipsa de reacție post-eveniment a fost una de evitare a responsabilității.

„Mie mi s-a părut o fugă de răspundere, o negare. Ceea ce, mă rog, românii vor decide dacă e bine sau nu”.