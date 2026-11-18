Atunci, doi invitați ar fi fost duși de la aeroport la hotel cu mașina SPP care era în paza fostului premier Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, fostul premier, Ilie Bolojan, beneficiază de protecție din partea SPP, iar mașina vine odată cu protecția. Legea SPP (nr. 191/1998) trimite, pentru persoanele protejate, la o hotărâre CSAT, care e clasificată.

„Dacă el a mers cu mașina la nuntă, chiar dacă e un eveniment de familie, nu e nimic ilegal. Dacă a mai luat pe cineva în mașină, iar nu e ilegal. Protecția îl urmează pe cel protejat, oriunde merge.

Altceva e dacă mașina a mers fără el la aeroport ca să ia doi invitați. Atunci nu mai vorbim de protecție, ci de un taxi pe banii statului. Plus părăsirea obiectivului păzit (fostul premier)”, a transmis avocatul Adrian Toni Neacșu.

Potrivit avocatului, art. 295 din Codul penal pedepsește ca delapidare și simpla folosire a unui bun public de către funcționarul care îl administrează, în interesul altuia.

„Se poate discuta și abuzul în serviciu (art. 297 C. pen., combinat cu art. 13² din Legea nr. 78/2000), dacă s-a obținut un folos pentru altul. Ambele îi privesc însă pe ofițerii SPP care au dispus de mașină”, a transmis Neacșu.

„Bolojan răspunde doar ca insigator”

Acesta a explicat că, în ambele variante, singurii care au de suferit sunt ofițerii care se ocupă de paza fostului premier.

„Bolojan ar putea răspunde doar ca instigator, dacă se dovedește că el a cerut cursa. De suferit ar avea SPP-iștii, care, probabil, în oricare din variante, nu au făcut decât să execute un ordin”, continuă avocatul.

Avocatul a estimat că prejudiciul înseamnă „câteva zeci de lei pe benzină”, dar și că „pentru așa ceva, procurorul poate renunța la urmărire (art. 318 C. pr. pen.), iar fapta rămâne o problemă disciplinară, a ofițerilor, după statutul cadrelor militare”.

„Până nu știm cine a fost în mașină și cine a dat drumul la cursă, e doar politică, pe care Ilie Bolojan o putea curma simplu, spunând deschis ce s-a întâmplat acolo”, a declarat avocatul.

„În condițiile astea o comisie de anchetă parlamentară își găsește utilitatea, deși o plângere penală ar fi rezolvat mai multe. Desigur, o plângere penală nu dădea și prilejul unor atacuri politice”, comentează avocatul, susținând că fostul premier „își face singur probleme nespunând explicit dacă mașina SPP a făcut taximetrie sau nu”.

Referitor la subiect, Bolojan a susținut, marți seară, că „nu s-a făcut nicio ilegalitate”.

„Copiii mei au avut o nuntă decentă, eu personal am respectat toate prevederile legale și nu s-a făcut nicio ilegalitate în modul în care a fost folosită mașina SPP”, a spus liderul PNL.

Cerere de înființare a unei comisii de anchetă

Marți, a fost depusă în Parlament o cerere de înființare a unei comisii de anchetă care să analizeze modul utilizării mașinii SPP la eveniment. Cerea a fost votată de parlamentarii PSD, AUR și SOS.

Potrivit relatărilor, ar fi fost vorba despre transferul a doi invitați, antreprenoarea Cristina Bâtlan și soțul ei, Gabriel Traian, care ar fi fost duși de la aeroport la hotelul unde erau cazați pentru participarea la eveniment. Cei doi au fost luați de la aeroport cu un Volkswagen Touareg, utilizat de echipa SPP responsabilă de paza fostului ministru.

Ilie Bolojan a calificat demersul drept „o hărțuială și un festival de minciuni”, acuzând că astfel de demersuri au mai avut loc în trecut, amintind de comisia de anchetă înființată pentru analizarea întâlnirii dintre acesta și președinta CCR, Simina Tănăsescu.