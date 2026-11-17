„Copiii mei au avut o nuntă decentă, eu personal am respectat toate prevederile legale și nu s-a făcut nicio ilegalitate în modul în care a fost folosită mașina SPP”, a declarat Bolojan.

doi ani de la încetarea mandatului. Potrivit fostului premier, există o prevedere care îi obligă pe premieri să beneficieze de pază timp de

„O prevedere legală care obligă, practic, premierii care au fost în funcție să aibă o pază dar dacă refuz asta trebuie să dea declarații în scris și, în fiecare zi, dacă refuz, pentru că mai sunt și astfel de situații. E o chestiune pe propria răspundere pe care o fac, în așa fel încât ți se asigură paza 24 de ore din 24, indiferent unde te deplasezi, în ce scop te deplasezi, cu cine știi mașină și așa mai departe”, a declarat Bolojan.

Bolojan a explicat că, atunci când nu este păzit, trebuie să-și asume răspunderea asupra propriei securități.

„ Când nu sunt în mașină s unt responsabil de securitatea mea sau când nu sunt ofițerii Serviciului de Protecție lângă mine”, a explicat fostul premier.

Întrebat dacă acesta a fost tot timpul însoțit de mașină, Ilie Bolojan a declarat că au fost momente în care a semnat o declarație și a rămas pe cont propriu.

„O hărțuială și un festival de minciuni”

Ilie Bolojan a calificat cererea de înființare a unei comisii de anchetă votat de AUR și PSD drept „o hărțuială și un festival de minciuni”.

„În aceste zile am avut o hărțuială și un festival de minciuni care sunt efectul unui botez nereușit de la Timișoara de acum ceva timp și atunci trebuia găsit orice fel de chestiune care să fie legată și de Bolojan”, se apără fostul premier.

Acesta a precizat că această comisie de anchetă este „tot o continuare a unei hărțuieli politice generate de PSD și AUR.

„Dacă vă aduceți aminte, au mai făcut o comisie de închetă, tot un fiasco legat de întâlnirea pe care am avut-o cu doamna Tănesescu, președinta Curții Constituționale, în clădirea Senatului, în biroul președintelui, în care, din nou, nu s-a dovedit nimic”, a declarat Bolojan.

Ba mau mult, premierul a precizat că, în urma întâlnirii, Ministerul Dezvoltării a pus la dispoziția Curții Constituționale un număr de birouri pentru personalul pe care îl are.

Nunta fiicei fostului premier, Ilie Bolojan, s-a desfășurat, sâmbătă, la Oradea. Unii dintre invitați ar fi fost transportați de la aeroport cu mașini SPP.