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Liderii PSD s-au reunit la Timișoara, la botezul fiului lui Alfred Simonis. Sorin Grindeanu a fost naș, iar Al Bano, invitat special

Mai mulți lideri ai PSD au participat sâmbătă seara, la Timișoara, la petrecerea organizată cu ocazia botezului lui Alexander, cel de-al treilea fiu al președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Nașul copilului a fost Sorin Grindeanu, președintele PSD și al Camerei Deputaților.
Liderii PSD s-au reunit la Timișoara, la botezul fiului lui Alfred Simonis. Sorin Grindeanu a fost naș, iar Al Bano, invitat special
Petra Dima
01 nov. 2026, 09:43, Politic
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Potrivit publicației Buletin de Timișoara, petrecerea a început sâmbătă seara, în jurul orei 19:00, și a reunit numeroase nume din conducerea centrală și locală a social-democraților.

Printre invitați – fostul premier Marcel Ciolacu. EL a venit împreună cu partenera sa de viață.

De asemenea, au fost prezenți Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, și soțul acesteia, Claudiu Manda, secretarul general al partidului, Paul Stănescu, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, dar și fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila.

La eveniment au fost prezenți și primari din județul Timiș, precum și alți reprezentanți ai conducerii PSD, potrivit imaginilor video postate pe Facebook de Sursa de Vest.

Al Bano, invitatul special al petrecerii

Invitatul special al serii a fost cântărețul italian Al Bano.

Sorin Grindeanu este nașul copiilor lui Alfred Simonis.

În februarie 2020, Alfred Simonis și-a botezat un alt fiu, David, iar naș a fost tot Sorin Grindeanu. La petrecerea de atunci au participat Marcel Ciolacu și alți lideri social-democrați, iar programul artistic a fost susținut de Loredana Groza.

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