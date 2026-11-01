Liderii PSD s-au reunit la Timișoara, la botezul fiului lui Alfred Simonis. Sorin Grindeanu a fost naș, iar Al Bano, invitat special

Mai mulți lideri ai PSD au participat sâmbătă seara, la Timișoara, la petrecerea organizată cu ocazia botezului lui Alexander, cel de-al treilea fiu al președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Nașul copilului a fost Sorin Grindeanu, președintele PSD și al Camerei Deputaților.