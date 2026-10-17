„Nu poți reconstrui fotbalul timișorean mințind”. Dominic Fritz, atac dur la adresa lui Alfred Simonis: E obsedat să fie un ctitor unic al stadionului

„Nu poți reconstrui fotbalul timișorean mințind” a scris sâmbătă Dominic Fritz pe contul său de Facebook, făcând referire la Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

Potrivit fostului primar din Timișoara, Simonis „e obsedat de idea să fie un soi de ctitor unic al stadionului, un naș suprem al sportului local”.

„De aceea îl roade teribil că guvernul interimar PNL-USR-UDMR a fost cel care a deblocat stadionul Dan Păltinișanu. Așa că a ieșit ieri în conferința de presă inventând o legendă bizară: că Ilie Bolojan ar fi venit la Timișoara în luna mai gata să anunțe deblocarea, dar după o întâlnire la Primărie cu mine s-ar fi răzgândit. Iar el, Simonis, știe asta pentru că are o sursă secretă care a fost prezentă la discuție și i-a spus ce am vorbit eu cu Bolojan”, a continuat Fritz.

Liderul USR a adăugat că, „în lipsa rezultatelor administrative, are nevoie disperată de dușmani imaginari și blocaje inventate”.

Fritz explică faptul că Arena Eroii Timișoarei a fost un stadion construit de la zero, adăugând că „am fost mereu un susținător asumat al proiectului Dan Păltinișanu”.

„Discuția izvorâtă din imaginația lui Simonis între mine și Bolojan e minciună cap coadă, lucru confirmat azi și de Ilie Bolojan. Primăria Timișoara a oferit chiar susținere financiară pentru proiect”, a adăugat fostul primar.

„E trist ca eforturile pentru renașterea infrastructurii sportive la Timișoara să fie constant otrăvite de obsesiile și orgoliile președintelui PSD al Consiliului Județean. Din păcate, veți vedea și în viitor cum Bolojan și Fritz vor fi acuzați de toate relele lumii, mai ales acolo unde au rezolvat ceva. Noroc că timișorenii nu se lasă duși de nas”, a conchis Dominic Fritz.