Prima pagină » Știrile zilei » „Nu poți reconstrui fotbalul timișorean mințind”. Dominic Fritz, atac dur la adresa lui Alfred Simonis: E obsedat să fie un ctitor unic al stadionului

„Nu poți reconstrui fotbalul timișorean mințind”. Dominic Fritz, atac dur la adresa lui Alfred Simonis: E obsedat să fie un ctitor unic al stadionului

Liderul USR și fostul primar al Timișoarei, Dominic Fritz, a spus despre președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, că acesta „e obsedat de idea să fie un soi de ctitor unic al stadionului, un naș suprem al sportului local”.
„Nu poți reconstrui fotbalul timișorean mințind”. Dominic Fritz, atac dur la adresa lui Alfred Simonis: E obsedat să fie un ctitor unic al stadionului
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Ioana Târziu
17 oct. 2026, 17:29, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Nu poți reconstrui fotbalul timișorean mințind” a scris sâmbătă Dominic Fritz pe contul său de Facebook, făcând referire la Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

Potrivit fostului primar din Timișoara, Simonis „e obsedat de idea să fie un soi de ctitor unic al stadionului, un naș suprem al sportului local”.

„De aceea îl roade teribil că guvernul interimar PNL-USR-UDMR a fost cel care a deblocat stadionul Dan Păltinișanu. Așa că a ieșit ieri în conferința de presă inventând o legendă bizară: că Ilie Bolojan ar fi venit la Timișoara în luna mai gata să anunțe deblocarea, dar după o întâlnire la Primărie cu mine s-ar fi răzgândit. Iar el, Simonis, știe asta pentru că are o sursă secretă care a fost prezentă la discuție și i-a spus ce am vorbit eu cu Bolojan”, a continuat Fritz.

Liderul USR a adăugat că, „în lipsa rezultatelor administrative, are nevoie disperată de dușmani imaginari și blocaje inventate”.

Fritz explică faptul că Arena Eroii Timișoarei a fost un stadion construit de la zero, adăugând că „am fost mereu un susținător asumat al proiectului Dan Păltinișanu”.

„Discuția izvorâtă din imaginația lui Simonis între mine și Bolojan e minciună cap coadă, lucru confirmat azi și de Ilie Bolojan. Primăria Timișoara a oferit chiar susținere financiară pentru proiect”, a adăugat fostul primar.

„E trist ca eforturile pentru renașterea infrastructurii sportive la Timișoara să fie constant otrăvite de obsesiile și orgoliile președintelui PSD al Consiliului Județean. Din păcate, veți vedea și în viitor cum Bolojan și Fritz vor fi acuzați de toate relele lumii, mai ales acolo unde au rezolvat ceva. Noroc că timișorenii nu se lasă duși de nas”, a conchis Dominic Fritz.

Recomandarea video

Cât a cheltuit statul român până acum pentru deplasările externe ale Mirabelei Grădinaru
G4Media
George Pușcaș, audiat la DIICOT! Prejudiciu de 2,5 milioane de euro
GSP.ro
Scandal monstru în ședința PNL pe votul Guvernului Niculescu. Lideri din teritoriu, rafale de reproșuri la adresa lui Bolojan: „Este o greșeală, domnule președinte / Îmi pare rău că Ciucu nu suportă critica”
Gandul
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
Cancan
FOTO. Paige Spiranac, look de Halloween care a furat toate privirile: în ce s-a deghizat influencerița din golf
Prosport
Căldura extremă ucide de două ori mai mulți români decât accidentele rutiere: 100 de decese în timpul verii, pentru fiecare grad în plus
Libertatea
Zodia care va avea parte de necazuri și încercări grele în octombrie. Cristina Demetrescu avertizează: urmează clipe grele pentru acest nativ
CSID
Noua Tesla Roadster are suport de pahare și loc pentru bagaje. Dar poate merge cu roțile în sus și sări peste alte mașini
Promotor