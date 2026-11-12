Prima pagină » Politic » Dominic Fritz este de acord cu direcția PSD privind comasarea județelor: „Evident că avem prea multe județe”

Dominic Fritz este de acord cu direcția PSD privind comasarea județelor: „Evident că avem prea multe județe”

Dominic Fritz, președintele USR, a declarat că direcția pe care o urmează PSD privind comasările de comune și județe este una „corectă”.
Dominic Fritz este de acord cu direcția PSD privind comasarea județelor: „Evident că avem prea multe județe”
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Coralia Frigea
12 nov. 2026, 23:09, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dominic Fritz a declarat, pentru prima dată de la demiterea Guvernului Bolojan, că este de acord cu reforma administrativă propusă de social-democrații din executivul lui Luca Niculescu.

„Direcția de a reduce din județe și de a crește numărul de locuitori pe roate, e ca să îmbunătățim serviciile, evident că asta este direcția corectă”, a declarat Dominic Fritz, într-o intervenție la Digi24.

Președintele USR a criticat în repetate rânduri mai multe ințiative ale social-democraților, după demiterea Guvernului Bolojan. Inclusiv mandatul său de primar al Timișoarei a fost vizat de unele modificări legislative aduse de PSD Legii Integrității, după ce liderul a fost condamnat definitiv pentru conflict de interese.

În cele din urmă, Fritz și-a pierdut mandatul de la Primăria Timișoarei, la finalul lunii septembrie a acestui an.

Fritz: Avem prea multe județe

Președintele USR dezvoltă și spune că în România sunt prea multe județe, care nu se mai pot susține financiar.

„Evident că avem prea multe județe. Și avem județe care, din punctul de vedere administrativ, manegerial, financiar, nu se pot susține. Asta e evident”, a declarat liderul USR.

Totuși, Dominic Fritz anunță că tratează reforma propusă de social-democrați cu scepticism.

Am văzut deja primul PSDist care a zis că nu e bine. Și tocmai de aceea, permiteți-mi să fiu sceptic când PSD face astfel de propuneri”, a concluzionat liderul.

Guvernul Bolojan a încercat să contureze draft-ul aceleiași reforme, însă nu a găsit consens politic printre membri fostei Coaliții pentru a o duce până la capăt. În prezent, mai mulți lideri UDMR se opun reformei propuse de Guvernul Niculescu.

Ministrul Dezvoltării a anunțat că și-a propus ca prima etapă a comasărilor, cea voluntară, să aibă loc în luna decembrie a acestui an. Atunci, primarii comunelor cu sub 1500 de locuitori vor avea ocazia să primească bonificații dacă decis să se unească administrativ cu un UAT învecinat.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Un secret bine păzit la Înalta Curte: cum a fost extras din pușcărie primarul din Cernavodă, după o condamnare definitivă de 4 ani pentru corupție, cu un prejudiciu de 9,3 milioane de lei
G4Media
S-a aflat acum! Cine e tânărul de 21 de ani care a intervenit în bătaia dintre starul UFC și luptătorii din Daghestan
GSP.ro
„Eu nu sunt un gunoi!” Nicușor Dan, explicații dure după scandalul jurnalistului interzis la Cotroceni: „Este violență / „Poate mâine un copil îi ia exemplul și înjură profesorii / Poate le dă cu ceva în cap”
Gandul
Cine sunt românii găsiți împușcați în America. Principalul suspect ar fi chiar fostul lor ginere, care ar fi comis crima chiar de ziua fiicei victimelor
Cancan
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
Prosport
Cati romani primesc ajutoare sociale in Germania si ce arata datele oficiale dincolo de acuzatiile extremei drepte AfD
Libertatea
Pate de ciuperci de post. Rețeta simplă pentru o pastă cremoasă și aromată, perfectă pentru micul dejun
CSID
Unul dintre cele mai sigure SUV-uri din lume poate fi cumpărat SH. Cât costă un Volvo XC90 după aproape 150.000 KM
Promotor