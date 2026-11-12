Dominic Fritz este de acord cu direcția PSD privind comasarea județelor: „Evident că avem prea multe județe”

Dominic Fritz a declarat, pentru prima dată de la demiterea Guvernului Bolojan, că este de acord cu reforma administrativă propusă de social-democrații din executivul lui Luca Niculescu.

„Direcția de a reduce din județe și de a crește numărul de locuitori pe roate, e ca să îmbunătățim serviciile, evident că asta este direcția corectă”, a declarat Dominic Fritz, într-o intervenție la Digi24.

Președintele USR a criticat în repetate rânduri mai multe ințiative ale social-democraților, după demiterea Guvernului Bolojan. Inclusiv mandatul său de primar al Timișoarei a fost vizat de unele modificări legislative aduse de PSD Legii Integrității, după ce liderul a fost condamnat definitiv pentru conflict de interese.

În cele din urmă, Fritz și-a pierdut mandatul de la Primăria Timișoarei, la finalul lunii septembrie a acestui an.

Fritz: Avem prea multe județe

Președintele USR dezvoltă și spune că în România sunt prea multe județe, care nu se mai pot susține financiar.

„Evident că avem prea multe județe. Și avem județe care, din punctul de vedere administrativ, manegerial, financiar, nu se pot susține. Asta e evident”, a declarat liderul USR.

Totuși, Dominic Fritz anunță că tratează reforma propusă de social-democrați cu scepticism.

„Am văzut deja primul PSDist care a zis că nu e bine. Și tocmai de aceea, permiteți-mi să fiu sceptic când PSD face astfel de propuneri”, a concluzionat liderul.

Guvernul Bolojan a încercat să contureze draft-ul aceleiași reforme, însă nu a găsit consens politic printre membri fostei Coaliții pentru a o duce până la capăt. În prezent, mai mulți lideri UDMR se opun reformei propuse de Guvernul Niculescu.

Ministrul Dezvoltării a anunțat că și-a propus ca prima etapă a comasărilor, cea voluntară, să aibă loc în luna decembrie a acestui an. Atunci, primarii comunelor cu sub 1500 de locuitori vor avea ocazia să primească bonificații dacă decis să se unească administrativ cu un UAT învecinat.